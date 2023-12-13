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國光女神男友被乾妹妹搶走！背叛者還情勒「妳要祝福我」

▲「國光女神」LaLa蘇心甯被乾妹妹搶走男友，對方還要她祝福令人傻眼。（圖／緯來綜合台提供）
▲「國光女神」LaLa蘇心甯被乾妹妹搶走男友，對方還要她祝福令人傻眼。（圖／緯來綜合台提供）

記者江芷稜／綜合報導

「國光女神」LaLa（蘇心甯）情路不順，與前夫離婚後獨自養育女兒，自稱渣男收割機的她，卻經常遭遇花心男，近日在曾國城、巴鈺主持的節目《女王大人》分享被身邊人傷害的故事，控訴曾被一位感情超好的乾妹妹背叛，「吃我的、穿我的，連男人也睡我的」，讓她非常受傷。

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▲「國光女神」LaLa蘇心甯自稱渣男收割機，經常遇到花心男。（圖／緯來綜合台提供）
▲「國光女神」LaLa蘇心甯自稱渣男收割機，經常遇到花心男。（圖／緯來綜合台提供）
LaLa表示聽從前輩建議，要帶著好姐妹幫忙鑑定，才能看清戀愛對象，於是帶著和自己感情非常好的乾妹妹，和覺得還不錯的對象見面，結果乾妹妹直言這個男生不行，一直在跟別的女生用手機聊天，在LaLa和對方交往時，這位乾妹妹也一直提醒LaLa，批評這男生還有很多女朋友，讓LaLa心生警惕而提分手，沒想後來發現乾妹妹竟和這個男生交往，還和向LaLa哭訴「妳不是希望我幸福嗎？妳要祝福我」，讓LaLa相當傻眼。

▲緯來綜合台《女王大人》節目錄影， 左起為筠熙、呂文婉、主持人巴鈺、主持人曾國城、張本渝、LaLa蘇心甯。（圖／緯來綜合台提供）
▲緯來綜合台《女王大人》節目錄影， 左起為筠熙、呂文婉、主持人巴鈺、主持人曾國城、張本渝、LaLa蘇心甯。（圖／緯來綜合台提供）
媒體人呂文婉則分享自己上節目的時候，被同性質藝人告狀的故事，對方向製作單位表示：「呂文婉說不跟我同台，所以只要有她就沒有我。」私下亂造謠害她失去通告機會，最後對方還出絕招，在眾目睽睽下拉著呂文婉的手，說她最近家裡事情比較多，情緒控管不好，做了很多不應該的事，請求呂文婉的原諒，讓呂文婉驚嘆：「金鐘獎最佳女演員應該頒給她。」《女王大人》本集內容將於14日晚上8時於緯來綜合台播出。

▲呂文婉上節目聊遇到職場小人的故事。（圖／緯來綜合台提供）
▲呂文婉上節目聊遇到職場小人的故事。（圖／緯來綜合台提供）
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