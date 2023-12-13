台綜院估明年GDP達3.18%　陸對台新屆政府態度等4不確定性仍存

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今年台灣經濟表現，主要仰賴民間消費動能的釋放，抵銷民間投資及外需市場的疲弱。面對國際景氣與貿易的快速降溫，整體經濟環境未較今年6月改善，台綜院下修全年經濟成長率為 1.41%。
展望明年，內需方面民間消費回復正常水準，民間投資與出口有低基期環境的支持，國際商品貿易成長回升，應有貢獻成長空間，預估2024全年經濟成長率為3.18%。
民間消費部分，今年民間消費動能釋放大幅反彈，高於經濟成長5.8倍，為一特殊現象，2024年終將回歸基本面，整體消費成長力道仍取決於民眾可支配所得的多寡，台綜院預估今年實質民間消費成長為8.31%，明年預估為2.30%。
民間投資方面，政府「投資台灣三大方案」 2019 年實施迄今漸趨飽和，新增動能有限，企業投資決策主要仍是受國際整體經濟環境影響，台綜院估今年實質民間投資負成長9.96%，明年預估成長率微幅反彈為2.14%。
國際貿易方面，今年因國際市場需求下滑影響出口表現，進口部分則是國內投資需求放緩影響資本設備進口，整體外需市場偏弱。
觀察各產業用電情形，由於疫後消費型態由商品轉向服務，國內製造業上半年用電量多呈雙位數衰退，整體景氣未見復甦訊號。下半年受惠 AI 熱潮及旺季備貨效應，推升電子科技業生產動能，半導體、光電材料及元件業、電腦電子與光學製品業等產業用電漲勢大增，部分抵銷化學材料業、塑橡膠製品業、機械設備業等傳統產業用電衰退。
7月起製造業及半導體業的電力景氣燈號由衰退的藍燈轉為向上趨勢的黃藍燈，產業景氣出現拐點，有望築底回升; 但傳統產業用電表現續呈偏弱格局，仍陷谷底未見明顯反彈跡象，後續需持續關注產業動向。
整體而言，今年台灣雖面臨國際經濟景氣逆風，表現不若預期，但近期外需指標逐漸止跌回升，谷底向上趨勢應能延續至明年。展望明年，民間消費回復正常水準，投資與出口受惠國際景氣及全球貿易回升將有所改善， 但不確定性風險仍高，國際經濟情勢瞬息萬變，影響台灣經濟成長不確定性因素，包括美中關係新局勢、2024年多國大選結果、中國對台新一屆政府態度、主要國家貨幣政策轉向影響等議題，均將影響台灣經濟後續表現，有待追蹤觀察。