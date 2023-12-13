免越簽！過年直飛富國島「爽住五星沙灘度假村」 5天僅17999元起
2024年春節連假想出國，又怕傷荷包？旅遊電商平台KKday為讓小資族也能享受五星假期，瞄準明年1月起將啟航的越南富國島直飛航線，推出超殺五日機加酒方案，入住五星級沙灘度假村，每人只要17,999元起。入住獨棟Villa，每人則是22,999元起，再加贈機場到飯店接駁。
記者葉盛耀/綜合報導
富國島因免越簽、明年起直飛只要3.5小時，成為越南新興的海島景點，除了可以欣賞自然美景、享受陽光沙灘外，還有許多度假Villa可與三五好友一起同樂，再加上野生動物園、全世界最長的跨海纜車等特色體驗，能夠盡情放空度假！
KKday主打「富國島5日機加酒自由行」，包含來回機票、五星沙灘度假村或度假Villa住宿四晚，每人最低價只要17,999元起，若想完整體驗富國島，也可選擇跨區住宿，將提供跨區飯店接駁免費升級為12小時包車，可一天暢玩富國島，每人只要21,999元起。
此外，當地必去的「富國島珍珠遊樂園」、必看的戶外表演節目「Kiss The Stars」，也可於KKday搶先購票，最低價只要185元起，喜愛戶外活動，可選擇跳島一日遊，帶領你探索富國島附近島嶼，捕捉壯麗的海景、浮潛欣賞珊瑚礁，售價760元起。
想搶便宜機票，則可鎖定華航為歡慶64歲，即日起至12月18日的促銷，全航線打87折起，可預訂出發時間為2023年12月12日-2024年6月28日的機票，包含商務艙、豪經艙、經濟艙與樂活Basic票價產品。另外還推出「精選航點驚喜價」，更是針對東北亞航線有特別優惠清倉機票，桃園飛大阪最低來回未稅價僅8000元起。