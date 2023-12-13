楊丞琳失言風暴擴大！大陸知名主持人白岩松：河南就代表中國
楊丞琳9日在河南鄭州開唱，因為粉絲不答覆她的疑問，便開玩笑說「河南人不可以這樣子啦！你們有些名聲了欸！你們知道吧？愛騙人的事情，不要騙我」，惹火部分河南人及大陸民眾，楊丞琳隔天火速道歉，輿論延燒多日，當局也介入調查是否違法，網友近日翻出央視主持人白岩松過去力挺河南人的言論，「中國人什麼樣，河南就是什麼樣！」
記者楊穎軒／綜合報導
白岩松曾在活動上公開說：「中國人什麼樣，河南就是什麼樣！河南的人口現在其實接近中國的小十分之一了！多龐大的一個數目啊！我們文化的堆積，去博物館的時候，大家都應該會感受到，這塊土地曾經為這個民族做過什麼。」語氣中對河南引以為傲。
「我很驕傲替河南人說話」，白岩松表示，希望每一個中國人能換個角度去看自己，也喊話所有中國人可以來河南走走看看，在另一場演講中，他也曾嚴肅地說：「任何敢擠兌（挖苦之意）河南的都可以回覆他4個字，數典忘祖！」
大陸網友聽完白岩松的言論後，紛紛留言：「公眾人物，要對得起自己的身分，不要只願顧著享受作為公眾人物的權利」、「我們都是一家人，不存在地域之分」、「總之科版印象肯定是不對的，每一個人都不一樣」、「哪個地方都有好人和壞人，河南人表示很生氣」、「只能說每個地方什麼人都有，不能一概而論」！
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