高鐵宣布年終2.3個月！12/29先發1.2萬獎金 明年4月起加薪
高鐵今（13）日董事會宣布，12月29日先發放1.2萬營運激勵金給每位員工，1月底將發放2.3個月年終給每位員工，同時明年1月起，將針對維修、行控等特殊職位人員進行結構性調薪，起薪約增加3000元至7500元不等，另4月1日起，全體員工將依據績效調薪，平均幅度4.9%，超過半數員工加薪幅度超過5%，是自104年以來調薪幅度最大的一次。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司董事會今日完成「113年度調薪作業原則」案審議，高鐵公司也隨即對全體同仁宣布，將自明年4月1日起生效實施。本次調薪原則是依據國內外經濟情勢、薪酬競爭力，以及疫後高鐵營運績效與業績展望等因素進行評估，同時參酌個人績效評等、職位/職級等標準辦理，平均調薪幅度約為4.9%，並將有超過一半的員工調薪可達5%以上。本次調薪超過104年以來歷次調薪幅度，以展現台灣高鐵公司永續經營、育才、留才的用心。
此外，台灣高鐵公司也自113年1月1日起，特別針對一般維修、行控、號誌通訊與電力維修等部分特定職務之新進人員調高起薪，希望提升高鐵人才招募之競爭力，以便在外部企業不斷提高薪酬誘因的挑戰下，能保持高鐵營運能量的穩定度。
高鐵說明，經參酌各類特定職務之市場稀缺性與薪酬競爭力後，進行3000至7500元不等之起薪調整。以一般新進維修人員為例，起薪將由37500元增至40500元；而號誌通訊、電力等稀缺人才，新進人員起薪更將一舉調升至45000元。台灣高鐵公司另將同步檢視目前已擔任上述職務同仁薪資標準，並給予適度調增。
同時，為感謝全體同仁攜手同心，致力提供旅客便捷的旅運服務，在董事會大力支持下，高鐵宣布，將於明年1月底發放2.3個月年終獎金，另於今年底加發「營運激勵金」每人12000元，以感謝全體同仁辛勞。