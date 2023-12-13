迎向管理新世代！經濟部產業園區管理局舉辦年終記者會

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產業園區管理局副局長劉繼傳表示，經濟部於今(112)年9月26日完成組織改造，其中產業園區管理局是由原加工出口區管理處及工業局工業區組整併成立，可使園區管理的專業與資源更加集中，有助優化我國產業投資環境。
劉繼傳說，目前產業園區管理局已成為全國最大產業園區管理機構，轄區面積達3.3萬公頃，涵蓋全國逾75%產業用地，轄內廠商產值高達新台幣9兆元，這是我國產業發展最重要的基石，也印證園區轉型對國家產業發展之影響至關重要。
劉繼傳並說，此次經濟部組改產業園區管理局，並同步成立台北、台中、台南、高屏等4個分局，可即時處理各轄區的行政業務，以改善過去全國工業區業務須送台北(工業局)審核的情況，將大幅提升行政效率。
劉繼傳指出，今(112)年產業園區管理局也在其任務使命下，繳出亮眼績效，諸如，1.空間擴充，包含推動五大產業園區與三個科技產業園開發案、興建兩棟智慧大樓及加速土地更新活化，合計增加產業空間約300公頃。2.促進投資，輔導多家國際大廠，加速完成建廠計畫，以形塑更完整的半導體、光電及智慧製造產業群聚，全年促進投資約470億元。
3.產業升級，成立3個特色供應鏈聯盟，協助廠商爭取資源1.4億元，輔導18家廠商推動智慧升級，計獲補助1650萬元，促成研發投入逾3400萬元，完成數位轉型示範25案，衍生產值4.17億元。4.淨零永續，成立低碳轉型一站式服務平台，輔導組成低碳示範聯盟，促成年度減碳逾5000公噸，推廣園區設置太陽能累計1359MW、年發電154225萬度，相當2018座大安森林公園減碳量。
劉繼傳並指出，產業園區管理局的成立，象徵我國園區發展已邁向新的里程，未來園管局除積極落實「智慧、安全、永續」的施政願景外，也將採取「與時俱進」思維，因應產業趨勢變化，擷取兩園區的法規與管理制度優點，推動制度融合，並積極爭取更多更新及智慧化的資源挹注，同時促進跨園區廠商的交流合作，以擴大統合效益，增進園區廠商商機，進而提升我國產業競爭力。