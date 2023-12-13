基隆市府明年3月掛牌成立專案辦公室 全力配合推動基捷建設
基隆市長謝國樑今（13）日主持「基隆捷運推動專案小組」第20次會議，指出行政院即將於今年底核定基隆捷運計畫，市府將於明年1月底前向中央申請基捷第二階段可行性評估經費，讓第二階段早有規劃準備，宣布將於明年3月1日掛牌成立捷運專案辦公室，全力配合推動捷運建設，也將持續公布捷運進度。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，目前基隆捷運已進入執行階段，後續緊接都市計畫變更、土地取得、成立捷運建設基金、制定基金自償性債務舉借及償還計畫、工程設計審查及後期招商等議題，考量市府人力有限且無捷運建設經驗，而基隆是唯一非直轄市推動捷運建設的地方政府；礙於組織編制，無法成立專責的捷運工程處，雖在今年追加預算1000萬元並辦理採購評選作業，但因經費問題僅能維持半年駐點人力，對市府業務推動的幫助有限，導致優勝廠商從缺並廢標。
謝國樑提到，經市府重新修正採購預算及招標文件，結合明年度編列的2500萬元預算，預計於12月底完成採購程序，訂於明年3月1日掛牌成立「捷運專案辦公室」，以委外專業駐點人力，協助市府推動各項捷運建設工作。
至於有關捷運「第二階段」八堵至基隆市區部分，謝國樑說明，因涉及台鐵路廊協調、工程技術、財務負擔及地方發展，將於基隆捷運第一階段綜合規劃核定後，接續由捷運專案辦公室洽交通部等中央權責機關辦理，並與民眾充分溝通後，做出最適合在地需求的完整規劃，並於明年1月底前向中央申請基捷第二階段可行性評估經費。