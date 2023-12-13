強化空污防制效益！中鋼獲高雄市環保局優良智慧工地之殊榮

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王錫欽說，中鋼為進一步強化能源效率及優化空污防制，不僅於110年8月停止汽電共生鍋爐使用燃煤發電，停用燃煤後，每年減少二氧化碳34萬噸、粒狀物7.2噸、硫氧化物164.0噸及氮氧化物281.7噸，並斥資新台幣近百億元，將動力工場原5部舊型汽電共生鍋爐除役，改設置2座新型高效能發電機組，並已於109年6月動工，預計115年完工後，每年可減少二氧化碳11萬噸、硫氧化物154噸及氮氧化物56噸。
王錫欽指出，中鋼動力工場汽電共生汰舊更新工程，需在極其有限的空間及維持生產作業下，進行舊設備拆遷、整地及建置新設施，整體施工難度遠高一般素地興建工程，中鋼經整合集團資源後自行規劃，委由集團公司中宇環保工程承攬執行此工程，在營建工程管理上，工地不僅符合「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，同時導入物聯網技術，建置雲端平台整合工區周界佈設之微型感測器，監控粒狀污染物、溫度、濕度及噪音，並連動灑水系統設備，另外，工地出入口亦設置車牌辨識系統，智能管理進出車輛，確保車輛安全行駛於規劃動線。
中鋼公司以智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業為新願景，除了積極推動各項環保改善工程，優化製程節能減碳，廠內工程之營建管理也朝向智慧化管理模式，有效抑制粒狀物逸散，今(112)年再次榮獲高雄市政府環保局頒發優良智慧工地之殊榮，中鋼除了感謝環保局的肯定外，將持續朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進，為維護空氣品質貢獻心力，善盡企業社會責任。