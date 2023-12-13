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強化空污防制效益！中鋼獲高雄市環保局優良智慧工地之殊榮

▲中鋼公司動力工場汽電共生發電機組更新工程，獲高雄市環保局112年優良智慧工地之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司動力工場汽電共生發電機組更新工程，獲高雄市環保局112年優良智慧工地之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司為提升廠內能源使用效率及強化空污防制效益，斥資新台幣近百億元，將原5部舊型汽電共生鍋爐除役，改設置2座新型高效能發電機組，此一動力工場汰舊更新工程，今(112)年獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮，日前，由環保局簡任技正林燦銘頒發獎項，中鋼土木工程處處長李春雄代表受獎，以資鼓勵。

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▲中鋼公司動力工場汽電共生發電機組更新工程，獲高雄市環保局112年優良智慧工地之殊榮，由環保局簡任技正林燦銘(左)頒發獎項，由中鋼土木工程處處長李春雄(右)代表受獎。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司動力工場汽電共生發電機組更新工程，獲高雄市環保局112年優良智慧工地之殊榮，由環保局簡任技正林燦銘(左)頒發獎項，由中鋼土木工程處處長李春雄(右)代表受獎。(圖／中鋼公司提供)
中鋼公司總經理王錫欽表示，中鋼長期利用廠內汽電共生設備及自產燃氣，生產所需之中壓蒸氣及大部分電力，並將多餘蒸氣，供應給高雄市臨海工業區鄰近業者，以建立起區域能源整合之循環經濟網絡，此一模式於去(111)年減碳約達35.5萬公噸，不僅讓中鋼產製能源，達到高效率運用，讓用戶本身亦不需額外投資高排碳設施，有效降低工業區污染及溫室氣體排放。

王錫欽說，中鋼為進一步強化能源效率及優化空污防制，不僅於110年8月停止汽電共生鍋爐使用燃煤發電，停用燃煤後，每年減少二氧化碳34萬噸、粒狀物7.2噸、硫氧化物164.0噸及氮氧化物281.7噸，並斥資新台幣近百億元，將動力工場原5部舊型汽電共生鍋爐除役，改設置2座新型高效能發電機組，並已於109年6月動工，預計115年完工後，每年可減少二氧化碳11萬噸、硫氧化物154噸及氮氧化物56噸。

▲中鋼公司動力工場汽電共生發電機組更新工程，獲高雄市環保局112年優良智慧工地之殊榮。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司動力工場汽電共生發電機組更新工程，獲高雄市環保局112年優良智慧工地之殊榮。(圖／中鋼公司提供)
王錫欽指出，中鋼動力工場汽電共生汰舊更新工程，需在極其有限的空間及維持生產作業下，進行舊設備拆遷、整地及建置新設施，整體施工難度遠高一般素地興建工程，中鋼經整合集團資源後自行規劃，委由集團公司中宇環保工程承攬執行此工程，在營建工程管理上，工地不僅符合「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，同時導入物聯網技術，建置雲端平台整合工區周界佈設之微型感測器，監控粒狀污染物、溫度、濕度及噪音，並連動灑水系統設備，另外，工地出入口亦設置車牌辨識系統，智能管理進出車輛，確保車輛安全行駛於規劃動線。

中鋼公司以智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業為新願景，除了積極推動各項環保改善工程，優化製程節能減碳，廠內工程之營建管理也朝向智慧化管理模式，有效抑制粒狀物逸散，今(112)年再次榮獲高雄市政府環保局頒發優良智慧工地之殊榮，中鋼除了感謝環保局的肯定外，將持續朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進，為維護空氣品質貢獻心力，善盡企業社會責任。

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