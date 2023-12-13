特企 /《蔚藍檔案》主線劇情　卡班諾兔子篇第2章更新！

本次的主線劇情中，將由「SRT特殊學園」的「REBBIT小隊」擔任主角。在先前第1章「RABBIT小隊開始行動！」的劇情過後，不知不覺逐漸習慣公園生活的「REBBIT小隊」，偶然間再次見到了熟悉的臉孔，並且在瞬息萬變的渾沌時代中，為了自己的正義而孤軍奮鬥。
在主線劇情更新的同時，本次改版也加入「赤冬聯邦學園」所屬特殊學生「實里」。使用「EX技能：奮起吧！」除了可以對圓形範圍內的敵人造成攻擊力比例的傷害外，還能追加消耗最多3個COST，每個COST增加35%的傷害。此外，也復刻主線劇情 Vol.4 〈卡班諾的兔子篇〉中登場的「SRT特殊學園」所屬學生「都子」與「咲希」的特選招募。
Nexon為紀念本次主線劇情更新，也加入各式各樣的遊戲中活動，首先是改版後就進行至12月26日上午9點59分的「夏萊總結算with聯邦學生會」活動，完成任務、特殊任務等消耗AP的遊戲內容即可獲得活動代幣，運用活動代幣可以到活動贈品交換所兌換各種成長貨幣。還有「週休四日勞動環境保障任務」活動，將進行至1月9日上午9點59分。活動期間完成通過主線劇情、使用AP、消滅敵人等各式各樣的任務，即可獲得實里互動家具「木工工作台」、「10次招募票券」等多樣好禮。更多有關《蔚藍檔案》本次主線劇情更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
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