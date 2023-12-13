特企／TAKkare健康館進駐新光三越　宣揚美好生活理念

TAKkare生活體驗 - 探索生活的美好
TAKkare生活館提供全新生活體驗服務，不僅精心挑選出特殊的空氣清新機、淨水器、生活鍋具等，更提供各式精選保健品，為客戶打造高品質的健康生活，也獨家推出系列保健品，透過檢測客製化，精心挑選出補充人體所需營養之保健品。
TAKkare睡眠體驗 – 睡得宛若新生 就是最好的養生
TAKkare睡眠館提供專業睡眠選枕服務，並進一步提供輕巧方便的睡眠檢測儀器，讓客戶在享受安穩睡眠同時，能夠深入了解個人睡眠狀況。亦與大立光旗下大立雲康合作，提供最先進睡眠檢測服務，通過數據分析，能夠呈現深度、質量等多方面睡眠狀況指標。
TAKkare美味體驗 – 「自然法則」與健康同行
TAKkare飲食館相信飲食是生活的樂趣，同時也是健康的基石，為此引進自然法則專區，主打「健康、自然、無汙染」有機食品，為客戶提供最純淨無毒食材。館內結合優格區、霜淇淋機，將傳統的優格及霜淇淋重新詮釋，呈獻健康美味的「豆奶」口味，成功展現美味與健康同行的理念！
何湯雄親自指導TAKkare健康館服務
特安康董事長何湯雄表示：「我們致力為顧客提供更多元的健康體驗服務，透過體驗了解自己健康狀況，開始重視自己健康問題。健康是一場全方位的體驗過程，而TAKkare正是啟動這場旅程的最佳起點。」
為吸引客戶參與全新體驗，歡慶盛大開幕，TAKkare健康館特別祭出限時驚喜優惠！限定期間12/11 - 12/31，凡蒞臨TAKkare即贈「睡眠美容益生菌乙包（5入）」、「健康豆奶霜淇淋乙支」；購買「LaSova總裁枕+釋壓墊套組」優惠價NT$9,000 （原價：NT$14,280）現省5,280；自然法則健康吃好油，「亞麻仁油」２罐超殺優惠只要NT$520！現在就出發拿好康，共享健康新體驗！
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