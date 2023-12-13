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輔導搬遷零抗爭獲最高榮譽　蔡英文親頒新北市府公務員傑出貢獻獎

▲新北市政府以塭仔圳跨局處輔遷獲公務人員團體組傑出貢獻獎，由總統蔡英文（右5）親自頒獎。（圖 ／新北市政府地政局提供）
▲新北市政府以塭仔圳跨局處輔遷獲公務人員團體組傑出貢獻獎，由總統蔡英文（右5）親自頒獎。（圖 ／新北市政府地政局提供）

記者吳嘉億／新北報導

考試院今（13）日舉辦「公務人員傑出貢獻獎」表揚大會，新北市政府以「新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組」輔遷一條龍服務，勇奪團體組獎項，總統蔡英文親自頒獎給率隊受獎的新北市政府秘書長邱敬斌，展現公務人員為民盡心、善盡職守的專業形象，進而締造塭仔圳搬遷零抗爭的佳績。

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▲公務員傑出貢獻獎由總統蔡英文(左)親自頒獎，新北市府由秘書長邱敬斌(右)代表受獎。（圖 ／新北市政府地政局提供）
▲公務員傑出貢獻獎由總統蔡英文(左)親自頒獎，新北市府由秘書長邱敬斌(右)代表受獎。（圖 ／新北市政府地政局提供）
新北市政府地政局長汪禮國表示，塭仔圳重劃區搬遷涉及的面向複雜，區內工廠、廟宇、商家及住家等高達4千多間，透過成立跨局處輔遷小組，由地政局統籌與市府全局處，秉持「相互『輔』持『遷』居樂業」精神，總計出動1萬7千餘人次，逐戶拜訪說明關懷，並將搬遷期限延長為1年。

▲新北市府成立跨局處輔遷小組，以「一戶一個案」的方式協助民眾搬遷。（圖 ／新北市政府地政局提供）
▲新北市府成立跨局處輔遷小組，以「一戶一個案」的方式協助民眾搬遷。（圖 ／新北市政府地政局提供）
汪禮國進一步指出，另為了記錄塭仔圳的過往，輔遷期間特地與社區大學及在地發展協會合作，辦理老照片募集活動，並於區內設立「塭ㄟ故事館」，呈現塭仔圳翻轉過程及未來願景；另也與鄰近的輔仁大學師生合作，將塭仔圳古水圳意象融入區內公園設計，保留新莊重要的250年老水圳文化，能夠榮獲公務人員傑出貢獻獎，可說是實至名歸。

新北市政府地政局說明，新泰塭仔圳是各國旅客由機場捷運進入首都的必經之路，過去違章工廠林立、火災頻傳，長期存在公安、治安、環安問題；在市府展現魄力下，以重劃方式推動大規模防災型都更，現在工程已在進行式，完工後將能徹底翻轉新北國門，為新北市的區域發展向前邁進一大步。

▲新北市以「新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組」服務，榮獲公務員傑出貢獻團體組獎項。（圖 ／新北市政府地政局提供）
▲新北市以「新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組」服務，榮獲公務員傑出貢獻團體組獎項。（圖 ／新北市政府地政局提供）

 

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