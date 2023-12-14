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強打中年／讓王柏融忍不住掉淚的男人！火腿部長岩本賢一來頭不小

▲火腿國際部部長岩本賢一感性談王柏融！「他是我生涯最難忘的洋將」。（圖／陳明中攝）
▲火腿國際部部長岩本賢一感性談王柏融！「他是我生涯最難忘的洋將」。（圖／陳明中攝）

文/強打中年

日職日本火腿隊國際部部長岩本賢一，在13日王柏融返台記者會中，意外受到注目，因為他熱情的發言，讓王柏融忍不住流淚，他不但是簽下王柏融的重要人物之一，也是簽下孫易磊的關鍵人物，他說：「日本人真的很喜歡台灣。」也一語道破他對台灣球員的感情。

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岩本賢一的來頭不小，他出身北海道旭川北高校野球部，高中畢業就在小聯盟擔任翻譯，不過他原本立志當訓練員，最後陰錯陽差也成為新庄剛志、小宮山悟等人在大聯盟時的翻譯。

能夠把對方情感表達出來。這就是岩本的特色。

岩本賢一的翻譯能力高超，就連過去火腿隊監督Trey Hillman也對他的翻譯讚不絕口。加上他曾任球隊公關等工作，能夠體會球員的感覺。

岩本在感謝王柏融加入火腿，也恭賀他加入台鋼的記者會中，因為致詞落淚，但也看得出他的真性情，王柏融也說：「他是我在日本的爸爸。」可以看得出他跟球員的感情很深。

▲旅日好手王柏融確定返台加盟中職台鋼雄鷹，他在記者會現場流淚。（圖／陳明中攝）
▲旅日好手王柏融確定返台加盟中職台鋼雄鷹，他在記者會現場流淚。（圖／陳明中攝）
岩本的老婆是著名的北海道主播森理惠，在北海道很有名，而他長期會前往美國或海外找尋不錯的選手，是幫火腿隊拿下冠軍的幕後推手，尤其幫助球隊融合美日球風，也十分受到重用。

岩本很了解球員想法，也透過翻譯的過程中，幫助新庄找到不錯的國際人才，從王柏融到孫易磊，岩本對台灣，對北海道的熱愛，熱情持續不變。

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關於強打中年：


一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。


偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。


最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。

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