強打中年／讓王柏融忍不住掉淚的男人！火腿部長岩本賢一來頭不小

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能夠把對方情感表達出來。這就是岩本的特色。
岩本賢一的翻譯能力高超，就連過去火腿隊監督Trey Hillman也對他的翻譯讚不絕口。加上他曾任球隊公關等工作，能夠體會球員的感覺。
岩本在感謝王柏融加入火腿，也恭賀他加入台鋼的記者會中，因為致詞落淚，但也看得出他的真性情，王柏融也說：「他是我在日本的爸爸。」可以看得出他跟球員的感情很深。
岩本的老婆是著名的北海道主播森理惠，在北海道很有名，而他長期會前往美國或海外找尋不錯的選手，是幫火腿隊拿下冠軍的幕後推手，尤其幫助球隊融合美日球風，也十分受到重用。
岩本很了解球員想法，也透過翻譯的過程中，幫助新庄找到不錯的國際人才，從王柏融到孫易磊，岩本對台灣，對北海道的熱愛，熱情持續不變。
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關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。
偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。
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