睽違30年重返政壇！趙少康自爆：馬英九曾邀請當行政院副院長
國民黨副總統候選人趙少康今（12）日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，被問及當年競選台北市長選舉失利後，就淡出政壇轉戰媒體圈，而昨天民進黨副總統候選人蕭美琴同樣在與學生座談中提及，他和賴清德相對歷練較完整。對此，趙少康回應，其實轉戰媒體圈後，曾被徵詢當不分區立委，更自爆前總統馬英九曾邀請他當行政院副院長。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，被問及當年競選台北市長選舉失利後，就淡出政壇轉戰媒體圈，睽違30年現在又重返政壇，30年未擔任公職，會不會有空白期？昨天蕭美琴同樣在與學生座談中提及，他和賴清德相對歷練較完整，趙少康怎麼看？
對此，趙少康表示，自己在轉戰媒體圈後，曾被徵詢當不分區立委，還自爆，馬英九曾邀請他當行政院副院長，不過他仍都婉拒。
趙少康也說，在當媒體人時很自由，這次就是真正看見台灣危機，所以他才回歸政壇，現在政治跟以前不一樣，以前沒有社群媒體，現在是有問題就要立刻回應媒體，必須要快速反應，跟以前有很大不同，以前也沒有網紅、網路霸凌等。
「我真的覺得很遺憾，政黨有對立，政治是一時的」，趙少康認為，現在政治對立很嚴重，不是你死就是我活，「我真的覺得政治不用搞到這樣，不要在內部找敵人，尤其在面對各國越來越強大的情況下」，從來沒有把大家看成敵人，媒體也是非藍即綠，希望能盡力改進，不過也是不容易。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。