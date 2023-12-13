謝京穎爸曝首見準女婿張書偉印象 叮囑「別讓她吃苦」惹哭女兒
女星謝京穎日前被大13歲男友張書偉正式求婚，身為準新娘的她，帶著爸爸一同上民視《姊妹亮起來》，父女挽著手「親密互動」讓主持人梁赫群、于子育看傻眼，直呼好幸福。謝爸爸首次透露，當初見到未來女婿的第一印象，以及即將身為岳父的心情。謝爸爸特別叮囑張書偉能讓女兒吃苦，他支持女兒每個決定並說：「未來不管碰到什麼問題，記得爸爸都會幫妳」一番話瞬間讓謝京穎紅了眼眶。
記者黃盈容/綜合報導
謝爸爸透露，第一次見到張書偉，因當時他一直戴著帽子，謝爸爸本來很疑惑，但張書偉誠懇的態度讓他很放心。謝爸爸是在謝京穎與張書偉宣布結婚後，從媒體上才得知喜訊。某天半夜謝爸爸與張書偉Men's Talk，強調結婚大事一定要照步來，不能忽略了事前告知的禮節。
謝爸爸更特別交代張書偉，別再讓他從媒體得知2人的消息，希望他能先告知。謝爸爸更感性對女兒說：「未來不管碰到什麼問題，記得爸爸都會幫妳。」也瞬間讓謝京穎紅了眼眶。
謝爸爸還透露，有跟張書偉分享謝京穎吃到有苦味的東西，都是丟給他吃，謝京穎說：「因為我不能吃苦的東西，書偉哥後來回去想了很久才跟我說，他終於懂了爸爸的『話中話』，原來是不能讓我吃苦。」言語中流露謝爸爸捨不得女兒的心情。
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