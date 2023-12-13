快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

周海媚緋聞男友淚崩！瘋狂點名助理無恥　「你們沒有照顧好她」

▲周海媚的緋聞男友李貴府（右圖左），在抖音上指責她助理沒有照顧好女神。（圖／翻攝自抖音）
▲周海媚的緋聞男友李貴府（右圖左），在抖音上指責她助理沒有照顧好女神。（圖／翻攝自抖音）

記者江芷稜／綜合報導

港星周海媚驟然離世，享年57歲，留下無限遺憾，曾有過一段情的「前夫」呂良偉發聲悼念，傳過緋聞的中國歌手李貴府也在抖音激動淚崩，痛訴「太過分了，怎麼這樣」，甚至公開點名周海媚助理無恥，心疼旁人沒有照顧好周海媚，事後又刪除文章，令人好奇是否有隱情。

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▲周海媚與緋聞男友李貴府（右）走得很近，但她澄清只是好朋友。（圖／翻攝自抖音）
▲周海媚與緋聞男友李貴府（右）走得很近，但她澄清只是好朋友。（圖／翻攝自抖音）
周海媚罹患罕病紅斑性狼瘡，擔心懷孕生子危及生命，決定不婚不生，但緋聞對象沒斷過，她與內地歌手李貴府因為合作拍廣告，互動良好傳出「姊弟戀」，被拍到私下逛百貨公司，但周海媚2009年出面澄清，指李貴府是她的一名幕後貴人，澄清對方只是幫忙接洽廣告，並非戀人，「我們只是工作上的合作關係」。

▲周海媚緋聞男友李貴府，因好友離世痛哭。（圖／翻攝自抖音）
▲周海媚緋聞男友李貴府，因好友離世痛哭。（圖／翻攝自抖音）
周海媚死訊11日瘋傳時，李貴府就在抖音曬出眾多合影，「等待明天結果，希望海媚姐一且都好」，坦言已經3年沒聯絡，主要是與她的工作團隊相處不愉快，所以不方便致電關心周海媚詢問身體狀況，沒想到等來的竟是壞消息，他昨晚激動地發文「你們沒有照顧好她！從那個助理開始！我很傷心！她離開了我的世界，你們太無恥了！無恥！無恥！」

▲李貴府在抖音控訴周海媚助理無恥，沒有照顧好她。（圖／翻攝自抖音）
▲李貴府在抖音控訴周海媚助理無恥，沒有照顧好她。（圖／翻攝自抖音）
不過，李貴府今（13）日又把該篇文章刪除，解釋是自己情緒太激動，祝福周海媚一路好走，沒有針對昨日發聲多做回應。他也曬出痛哭流涕的自拍影片，表示好友走了讓自己情緒崩潰，網友則瘋猜他的話語中是否有隱情，「這個病就需要人照顧，他怪助理不意外」、「知道你是真傷心」、「海媚姐的走讓人無法接受」。


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