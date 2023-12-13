電子發票整合新平台12/24試營運 財部：這3天暫停兌領獎等服務
為提升電子發票處理效能、強化資訊安全，財政部建置全新電子發票整合服務平台，並宣布新平台將於12月24日晚上6時起上線試營運。不過，為辦理系統移轉作業，在平台移轉期間，從12月22日晚間6時至24日晚間6時將暫停實體、網路通路兌領發票獎金等各項服務。
記者顏真真／台北報導
財政部指出，新平台移轉期間將暫停各分眾（營業人、消費者、專業代理人、受捐贈機關或團體及政府機關）使用平台服務，包含暫停營業人使用電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票，及透過平台開立、接收B2B電子發票。
不過，營業人端收銀機系統（POS）可照常開立電子發票，不影響民眾購物消費索取發票；另也暫停財政部統一發票兌獎APP各項雲端發票服務、4大超商多媒體服務機（Kiosk）電子發票服務及統一發票兌領獎服務。
財政部提醒，平台暫停服務期間無法受理各項申請作業，營業人如有電子發票字軌號碼取號或增配需求者，請提前於平台申請，或待平台恢復服務後再申請。另使用舊版傳輸軟體（Turnkey）者，立即更新至Turnkey 3.1版本，以利新平台上線試營運後上傳發票資料。