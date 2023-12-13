桃市府推動引入民間資源　修法挹注住宅基金普及社宅

社宅興建面臨利率上揚壓力，桃園市長張善政今（13）日上午主持市政會議，聽取都發局「桃園市社會住宅建設推動進度及維運管理情形」專題報告後表示，社宅興辦戶數是政策重要指標，市府將盡全力推動，但財務狀況不允許全由地方政府興辦，市府將多元開闢財源，讓社宅以包括民間興建等管道興建，希望透過多元化的做法讓社宅建設成長更快，同時品質好、設計風格更多元，也勉勵市府團隊努力朝目標繼續往前走。
記者李春台／桃園報導
都發局長江南志表示，財源是各地方政府興辦社會住宅相當困難之處，市府首先希望穩健引入民間資源，持續讓社宅普及化，也將透過修法來挹注住宅基金，預計明（113）年初將調整《都市計畫法桃園市施行細則》。同時，針對全市社宅之推動，仍有許多地區提出需求，市府將持續盤點適合的儲備基地，希望在不同區位照顧更多族群，如勞工、青年、婦幼等，並將逐步與各局處合作、實現願景。
都發局表示，為持續推動社宅興建作業，市府除了成立住宅發展處及桃園市社會住宅服務中心，專責各項社會住宅規劃興建及營運管理，更在明年編列2.26億元都市發展基金作為社會住宅維運使用，持續穩健地推動社會住宅工程。
都發局說明，目前桃園市預計興辦社會住宅40處、達8,000戶以上，已完工12處，累計4,211戶，其中已入住11處、3,995戶；興建中4處、494戶；設計中6處、1,455戶；規劃中9處、1,107戶，另有9處儲備基地，預計119年前全數決標。同時，中央在桃園預計興辦21處社會住宅、達7,000戶以上，至119年止中央與本市社宅預計完工超過1萬戶，並持續往61處社會住宅、1.5萬戶推進。
都發局指出，推動社宅最大困境在於營建成本逐年增加，而社宅基金有限，因此市府將穩健引進民間資源與資金，增加住宅基金財源，減少政府興辦壓力，刻正研修《都市計畫法桃園市施行細則》，促使民間建商更願意支持市府持續推動興建社會住宅。此外，除了住宅法保障的經濟、社會弱勢族群之外，將持續提高老中青三代同堂、育有未成年子女2人以上家庭、青年、勞工、新住民等政策戶比例。