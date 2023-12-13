《帝王條款》畫作惹風波！Cheap遭批欺負國中生 本人曝無奈心聲
桃園某國中學生以《帝王條款》畫作獲獎，爭議風波持續延燒，重視交通議題的Cheap質疑作品充斥著「赤裸裸的歧視」，為何能夠得獎。後續校方也道歉，同時也坦言當事學生心情低落，目前已經加強心理輔導。這讓部分民眾、意見領袖反批Cheap「欺負國中生」，對此，他也在（13）日再度發聲：「說我欺負國中生？這些大人不要躲在小朋友後面了」。
記者潘毅／綜合報導
今（13）日晚間Cheap無奈發文，澄清自己從頭到尾都是「針對學校跟主辦單位」，一開始就強調，學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，因為台灣社會對交通還不夠重視，造成台灣的行人地獄、交通地獄。
Cheap也從Google評價中發現，該國中上下學時段就標準行人地獄，「家長亂停車，學生被迫走在馬路上，結果還要被酸行人皇帝，台灣行人真的好卑微」。他也再度強調，學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，因為台灣社會對交通還不夠重視，造成台灣的行人地獄、交通地獄。
最後Cheap感嘆：「車輛與行人並不平等，所以停讓是法律規定、是義務，每個人下了車都是行人，那些你覺得走得慢、耽誤到你時間的人，有可能是你的家人、你的朋友，或是未來的你，並不是故意慢悠悠的帝王，有時候真的覺得很累，人本交通在台灣真的好難，離我們好遠，如果廉價網紅的犧牲，喚醒大家對交通的重視，那沒關係」。