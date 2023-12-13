上任後推十八歲公民權？趙少康：一年內沒推動 就宣布請辭副總統
國民黨副總統候選人趙少康今（12）日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，有學生提問，趙曾提出要透過修憲推內閣制，現在是否有改變？以及如何解決政治冷感問題。對此趙少康回應，其實修憲不容易，要現場學生多向朋友宣傳，更直言「跟各位保證，一定盡力推動（十八歲公民權），一年內沒有推動，我就宣布請辭副總統」。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，有學生提問，趙少康會如何打破青年政治冷感，是否力挺十八歲公民權，以及曾說過要透過修憲推內閣制，現在是否有改變？
趙少康回應，內閣制他一直都想要推動，侯友宜也同意，把總統權力減少也是表示誠意，十八歲公民權他自己也是支持，更在當場用手機播放當年幫忙宣傳十八歲公民權的音檔，說自己當年還免費提供廣告，「我當然支持十八歲公民權」。
趙少康表示，當時公投有很多案子綁在一起，其實修憲不容易，不斷要推廣、鼓吹，選舉就是一個機會，他到政治大學與學生演講，也是一個機會。
趙少康希望，在場學生也要去說服身邊朋友，像是政大有讀政治、行政、法律科系的學生，尤其會知道外國政治制度，坦言還是要努力推廣推動，更直言「還是跟各位保證，一定盡力推動（十八歲公民權），一年內沒有推動，我就宣布請辭副總統」。