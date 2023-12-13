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陳大天接棒黃子佼主持桃園跨年「有壓力」　韓團N.Flying唱壓軸

▲陳大天（右）接下黃子佼主持多年的桃園跨年晚會，搭檔宇珊，認了「有壓力」。今公布完整名單，超人氣韓團「N.Flying」將唱壓軸。（圖／年代提供）
▲陳大天（右）接下黃子佼主持多年的桃園跨年晚會，搭檔宇珊，認了「有壓力」。今公布完整名單，超人氣韓團「N.Flying」將唱壓軸。（圖／年代提供）

記者黃盈容/綜合報導

「2024桃園星際城STAR UP跨年晚會」今（13）日在桃園市政府舉辦記者會，宇珊（劉宇珊）今年因之前搭檔黃子佼涉性騷消失演藝圈，改和陳大天一同主持，宇珊認為這是一種傳承，陳大天則坦言「壓力一定有」，他已6年沒接跨年主持，這回終於有機會給自己一點壓力。今天也公布超人氣韓團「N.Flying」將擔任跨年晚會壓軸。

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「桃園女兒」宇珊已連續3年在桃園跨年，這回雖換搭檔，但她身為「黃氏宗親會」成員，宇珊表示該給黃子佼的關心都有，並他希望2024年會越來越好。

宇珊去年主持還單身，如今升格人妻，她大方想將好運分給陳大天，不忘秀出手中戒指，笑說：「來桃園主持就會有好事發生，希望明年可以聽到你說『我娶老婆囉』。」陳大天剛新單曲〈沒比較就沒有傷害〉，最近還有在安排脫口秀專場，期望明年能有更多工作邀約。

▲黃偉晉獻唱〈唱歌的時候就變了一個人〉，為桃園跨年晚會預熱。
▲黃偉晉獻唱〈唱歌的時候就變了一個人〉，為桃園跨年晚會預熱。（圖／年代提供）
「2024桃園星際城STAR UP」記者會還邀請到「創作女團」Boom！怪物星人獻唱新歌〈你會在〉，以及黃偉晉獻唱〈唱歌的時候就變了一個人〉，為桃園跨年晚會預熱。

▲N.Flying雙主唱李承協、柳會勝（右）將在桃園唱壓軸。（圖／希林國際提供）
▲N.Flying雙主唱李承協、柳會勝（右）將在桃園唱壓軸。（圖／希林國際提供）
今天也公布超人氣韓團「N.Flying」李承協、柳會勝將擔任桃園跨年晚會壓軸嘉賓，陪伴桃園民眾一起倒數迎新年，雙主唱柳會勝和李承協分享，2人在韓國年末時多在公演中渡過，或是和成員們相聚跨年，已經很久沒觀賞煙火，非常期待今年桃園煙火秀！

而桃園市政府為歡迎N.Flying跨海到來，這次特別精心安排粉絲互動時間，拉近與偶像的距離，準備讓跨年晚會變成大型戶外粉絲見面會，過去N.Flying曾1年內舉辦3次演唱會，獲得「最寵粉絲的韓團」美稱，這次來台柳會勝感性回應：「第一次站上晚會舞台，和N.Fia（粉絲名稱）迎接新年，對我們來說是很大的禮物！」，並向粉絲真情告白：「真的很想念N.Fia們，我們快點見面吧！」，呼籲大家相約桃園不見不散！

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