(G)I-DLE成員Minnie表演到一半下台離場！經紀公司曝她身體狀況

南韓女團(G)I-DLE由薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華組成，以獨特的音樂風格收服大批粉絲，去年推出的歌曲〈Nxde〉、〈TOMBOY〉光是在YouTube分別有2.6億、2.8億次點擊，可見其人氣，而她們近來在美國演出，其中泰國籍成員Minnie在表演途中突然下台離場，讓現場粉絲一頭霧水，而今（13）日稍早(G)I-DLE所屬的經紀公司CUBE娛樂發出聲明表示，Minnie身體出狀況，短期間內需要休息。 我是廣告 請繼續往下閱讀 CUBE娛樂稍早對外發出聲明，聲明中提到：「Minnie在美國當地時間12日所舉行的『Jingle Ball 2023 in Philadelphia』期間，因為突發的身體狀況而沒能完成表演就離場。」提到Minnie很想與粉絲一起待到最後，但公司認為要以藝人的健康為優先，所以決定讓Minnie休息，CUBE娛樂也向粉絲道歉，並強調：「往後的行程也會以藝人的健康狀況為優先，將另行向大家通知變動的日程。」▲▼Minnie身體狀況曝光。（圖／翻攝Minnie IG） 在Minnie身體不適的消息傳出後，許多粉絲到Minnie的IG留言給予她加油打氣：「上台前就很難受了對吧？寶貝照顧好自己才是最重要的，一定要好好休息」、「照顧好自己」等。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 (G)I-DLE舒華「一刀喀嚓」超長頭髮沒有了！性感甩短髮卻扭到脖子(G)I-DLE 前團員徐穗珍「霸凌疑雲後」出輯！公開《小姐》6首曲目宋柏緯「掏出私密自己」！遭突擊檢查手機 親密訊息曝光周海媚過世！才剛過57歲生日 最後「7秒倩影」曝光惹鼻酸