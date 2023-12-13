方馨《追分》被愛情詐騙遭嗆「老女人」 氣瘋險拿熱水壺砸渣男
方馨在台視最8點大戲《追分成功》身家富裕，被愛情詐騙集團盯上，派出小鮮肉夏天珞提出結婚請求，但到了婚禮當天，新郎卻遲遲沒有現身，伴娘茵芙及何宜珊相當著急。方馨身邊的好友柯叔元和舅舅孫綻，則是連手戳破了小鮮肉的騙局，帶著方馨和警察直搗詐騙集團巢穴，最後她還被罵「老女人」，讓她氣到差點拿熱水壺潑人。
記者蔡依庭／綜合報導
方馨劇中苦苦追求的愛情到頭來只是一場空，夏天珞眼看一切被揭穿，也不再客氣直嗆方馨：「老女人！」她紅著眼眶、強壓心中無盡悲傷，將婚戒摘下放進夏天珞口袋，委屈的模樣令人不捨。演出功力深厚，情緒極具感染力，夏天珞也覺得角色真的太壞了，看著看著也很想哭，也很心疼秀敏。他說：「看到馨姊一進門的樣子，我內心就有一股愧疚感，覺得好對不起她。」
劇中，方馨被夏天珞稱「老女人」，聽了作勢氣得要拿熱水壺潑人，開玩笑表示：「我這麼漂亮又這麼有錢，怎麼可以騙我、還說我老！」她透露這句台詞是導演加的：「的確對方要更壞、更刺激秀敏，她才會覺醒。」不過經過這次的經驗，方馨也笑說：「秀敏下次不會找小鮮肉了！」《追分成功》每周一至周五晚間8點台視。
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