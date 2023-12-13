苗栗醫院工程流標8次！王必勝承諾將優先協助　提升醫療服務量能

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衛生局表示，苗栗縣現階段每萬人口不論是醫師數、醫事人員數或病床數都遠低於全國平均值，縣內醫療資源分布不均更為縣內急待解決問題。鍾東錦說，縣府施政滿意度調查報告，醫療服務評比向來不理想，也是縣民心中的痛，鄉親為獲得更好的醫療服務，需要舟車勞頓遠赴外縣市就醫，他希望獲得中央協助改善此情況。
鍾東錦指出，在行政院支持下，苗栗醫院啟動興建放腫中心、擴建急重症大樓兩項工程，但原本預計今年3月完成招標的放腫中心工程，歷經8次流標，實際進度嚴重落後；而急重症大樓發包興建案，原預定今年11月動工，目前也流標1次，正辦理第2次上網公告招標，盼能藉中央挹注資源協助順利完成招標發包，於期限內啟用。
王必勝表示，流標8次確實有點多，衛福部已將工程標案每坪造價調高至新台幣25萬元，他指示苗栗醫院預算要一次提足，也請縣府協助推薦在地優良營建廠商投標，希望不要再流標。
另外，苗栗縣18鄉鎮市衛生所目前有8個衛生所醫師出缺，至明年1月頭屋鄉衛生所醫師屆齡退休，屆時將有半數鄉鎮、9個衛生所缺醫師，衛生局建請衛福部提高衛生所醫師薪資，增加留任意願。
王必勝指出，新一代的公費醫師正訓練中，預計115年會訓練完畢分發，屆時會對無醫師的衛生所優先分配，也會研議調高醫師待遇。
針對造橋鄉、苑裡鎮衛生所申請前瞻計畫經費補助拆除重建部分，國健署表示已收到縣府的申請，並在今年10月陳報行政院將其列入「優化偏鄉醫療精進計畫」第2期計畫中，目前尚待核定，因計畫共有14縣市、94處申請，王必勝也承諾會大力促成，將兩處衛生所納入優先順序中。（編輯：李亨山）1121213