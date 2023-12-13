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支持藍營、當立院長？柯文哲喊「內容有道理就可以合作」不把話死

▲柯文哲接受網路節目「斐姨所思」專訪，被問及是否支持藍營，挺韓國瑜當立法院長。（圖／翻攝自斐姨所思【阿姨想知道】 YT）
▲柯文哲接受網路節目「斐姨所思」專訪，被問及是否支持藍營，挺韓國瑜當立法院長。（圖／翻攝自斐姨所思【阿姨想知道】 YT）

記者林莞茜／綜合報導

2024總統、立委選舉倒數31天，其中在立委選戰部分，外界評估國會立委三黨不過半機率高，藍綠不分區立委應可各自拿下13席，國民黨將前高雄市長韓國瑜列在不分區首位，被認為有意和現任立法院長、民進黨不分區第一游錫堃爭取國會龍頭，因此民眾黨站邊，預計會是各方關注焦點，民眾黨總統候選人柯文哲今（13）日被問及相關議題時，也做出回應。

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柯文哲今日晚間，在網路節目「斐姨所思」中，主持人范琪斐詢問，若未來國會三黨不過半，民進黨若想獲得民眾黨支持時，有沒有可能一同合作？柯文哲回應，民眾黨在立法院存在4年，在不同議題跟別人不同合作，若內容有道理就可以合作，「沒道理誰理你啊！」但是否跟綠營合作，僅表示「那我為什麼要跟他合作？」

柯文哲提到要政黨輪替，「我還走回去幹什麼？這多奇怪。」民眾黨在立院投票行為就很清楚，以前有許多「小藍」、「小綠」，但至少民眾黨不是，會詢問議題有無道理，而他也認為，若有一個比較不是意識形態的政黨「對將來整個國會運作，應該是正面的」。

不過針對是否會和國民黨合作，共推前高雄市長韓國瑜、前立委黃國昌擔任立院正副院長，柯文哲則說「不要在這地方什麼都講死，但就目前氛圍，他是要個政黨輪替」，柯也直言「總不能選完一切走回原點，那這場選舉要幹什麼？」

范琪斐認為，這樣聽起來和韓國瑜合作是有可能性，柯文哲回說「聯合政府是一個理想，因為華人歷史上從未真的實驗過，有人稱「藍白合」是失敗，但他覺得不要這樣講，至少大家對於內閣制精神，大家聽一聽沒什麼反對，聯合政府好像也可以，柯文哲認為，在選舉前兩大政黨領袖坐下來談「談不談得成是一件事，但願意談就是個進步。」

柯文哲說，他的理念是不要幻想一天改變這個國家，但是他有在進步就好，不要說30年都沒進步還停留在原點「有時候凡是正面一點的態度會好一點」。

原文網址: 挺韓國瑜當立法院長？　柯文哲喊「政黨輪替」：總不能選完走回原點 | ETtoday政治新聞 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20231213/2642787.htm#ixzz8LmjJupvl
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