支持藍營、當立院長？柯文哲喊「內容有道理就可以合作」不把話死

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲提到要政黨輪替，「我還走回去幹什麼？這多奇怪。」民眾黨在立院投票行為就很清楚，以前有許多「小藍」、「小綠」，但至少民眾黨不是，會詢問議題有無道理，而他也認為，若有一個比較不是意識形態的政黨「對將來整個國會運作，應該是正面的」。
不過針對是否會和國民黨合作，共推前高雄市長韓國瑜、前立委黃國昌擔任立院正副院長，柯文哲則說「不要在這地方什麼都講死，但就目前氛圍，他是要個政黨輪替」，柯也直言「總不能選完一切走回原點，那這場選舉要幹什麼？」
范琪斐認為，這樣聽起來和韓國瑜合作是有可能性，柯文哲回說「聯合政府是一個理想，因為華人歷史上從未真的實驗過，有人稱「藍白合」是失敗，但他覺得不要這樣講，至少大家對於內閣制精神，大家聽一聽沒什麼反對，聯合政府好像也可以，柯文哲認為，在選舉前兩大政黨領袖坐下來談「談不談得成是一件事，但願意談就是個進步。」
柯文哲說，他的理念是不要幻想一天改變這個國家，但是他有在進步就好，不要說30年都沒進步還停留在原點「有時候凡是正面一點的態度會好一點」。
原文網址: 挺韓國瑜當立法院長？ 柯文哲喊「政黨輪替」：總不能選完走回原點 | ETtoday政治新聞 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20231213/2642787.htm#ixzz8LmjJupvl
Follow us: @ETtodaytw on Twitter | ETtoday on Facebook
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。