COP28達成歷史性決議！聯合國氣候峰會同意「推動擺脫化石燃料」
聯合國氣候峰會（COP28）在全球十大石油生產國之一的阿拉伯聯合大公國（UAE）展開，經過13天的談判後，本屆COP28大會主席終於敲下木槌，宣示將近200個國家的代表通過了第一份「呼籲世界擺脫化石燃料」的歷史性決議，願意逐漸過度退出使用化石燃料。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《法新社》與《路透社》報導，這項由將近200個國家代表聯合達成的協議當中寫到，全球應該要以公正、公平、有秩序的方式，在能源體系中逐步退出使用化石能源，並以科學的方式達到2050年的淨零目標。
該協議經過了延期後的協商終於達成，COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）對此表示，歷史性的協定將提供強力的計畫，把升溫範圍控制在攝氏1.5度之內，而協議若想產生效果，那麼就得真正地付諸執行，「我們的行動比言語還要重要」；不過作為阿拉伯聯合大公國國家石油公司負責人，賈比爾擔任主席的身份也令許多環保人士質疑。
目前全球各國皆鼓勵發展再生能源如太陽能、電動車等，但產油國認為，要減少溫室氣體排放量，不能只針對化石能源，同時也指出使用「碳捕捉」技術可以把如二氧化碳等造成暖化效應的溫室氣體收回作為抵銷，不過目前化石能源如石油、天然氣、燃煤依舊是佔了全球八成的能源消耗量。