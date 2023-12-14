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日本內閣異動「安倍派」全遭拔！岸田派林芳正接任內閣官房長官

▲日本首相岸田文雄曾擔任會長的岸田派「宏池會」也捲入政治獻金醜聞。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄曾擔任會長的岸田派「宏池會」也捲入政治獻金醜聞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本首相岸田文雄內閣爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，自民黨內部「安倍派」人士如內閣官房長官松野博一預計將於明（14）遭人事撤換。根據日媒報導，異動名單包含前外務大臣林芳正接任內閣官房長官等，岸田文雄也在記者會上表示將藉由進行內閣改組，贏回民眾信任並防範類似事件再度發生。

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根據日本放送協會（NHK）報導，首相岸田在傍晚六點的記者會中說明黨內政治獻金爭議，他稱目前正在協調人事的細節，希望明天一切能夠明朗化，「關於目前有問題的人要怎麼處理，以及制度該如何調整，我想認真思考及處理其中的各項問題，如此一來這些問題才不會再度發生。」

目前異動的內閣名單，岸田將指派前外務大臣林芳正接任內閣官房長官，他屬於岸田派。經濟產業大臣由無派閥的前法務大臣齋藤健擔任，總務大臣是麻生派的松本剛明，農林水產大臣則是森山派的坂本哲志。岸田文雄強調，現在是制定日本明年年度預算的重要關頭，必須進行適當的人事安排，避免延誤國政，同時表示明天將會正式宣佈這些人事變動。

記者會上，岸田也強調政府當前施政以經濟為優先，致力實現薪資成長超越物價漲幅的目標，而外交問題如烏克蘭情勢與北韓則需由政治安定來支持。

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