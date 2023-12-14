中華職棒／王柏融加盟台鋼雄鷹！栗山英樹錄影片道歉：我做得不夠
台鋼雄鷹13日舉行記者會，歡迎台灣「大王」王柏融重返中職，開出3年3600萬大約，其中月薪近百萬的數字，相當有誠意，王柏融除了樂意接受外，也提到自己已經30歲，需要有舞台的地方，中職就是不錯的選擇，而前日職火腿隊主帥栗山英樹監督也錄製影片，恭喜王柏融回台發展外，也親自道歉，他說：「「身為總教練的我做得不夠，讓柏融在日本可能沒有達到期待的成績，回想起來十分遺憾，人在新環境需要適應，也許當時還有更多可以幫助的地方。」
記者吳政紘/綜合報導
王柏融自2019年起在日職出賽，生涯5年累積出賽270場，打擊率2成35的成績，共有15發全壘打，不過他在中職過去是連續2年4成打者，成績相差有一段差距。
而王柏融加盟時的火腿隊總教練栗山英樹也特別錄製影片祝福，不僅感謝當時王柏融選擇加入火腿，對於王柏融未能留下好成績也自責，「身為總教練的我做得不夠，讓柏融在日本可能沒有達到期待的成績，回想起來十分遺憾，人在新環境需要適應，也許當時還有更多可以幫助的地方。」
對於王柏融現在回到台灣加盟台鋼雄鷹隊，栗山英樹也說：「現在正是回到原點的時機，期待他在台灣發揮實力，有機會的話，我也一定會到台灣看看他。」