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UBA／怎麼輸！世新大學開季5連勝痛宰佛光　連5場破百寫隊史新猷

▲世新宋瑞蓁6分6助攻，世新大學開季5連勝痛宰佛光。（圖／協會提供）
▲世新宋瑞蓁6分6助攻，世新大學開季5連勝痛宰佛光。（圖／協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

尋求五連霸的世新大學只讓上季第四佛光大學抵抗兩節，上半場47：36小贏，三、四節佛光各只得10、9分，4名主力梁瑜玲、李宜樺、連文鈴、陳丁綺，第四節更板凳坐好坐滿，出清替補，世新後兩節各轟30、29分，最終106：55，衛冕軍大贏51分。世新快意贏球，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽，開季5連勝，且連5場破百，隊史新猷。

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過去四連霸，108學年度世新首冠，全季單場得分沒破百，109二連霸，全季6場破百，含連3場，110三連霸，開季連4場破百、全季7場，都在預賽，也即預賽11戰有7破百，含154：32贏臺大，得分、勝分雙新高，111上季3場破百，都在開季前4場中的3場，但全季也就這3 場，107學年冠軍賽輸佛光，只拿第二，全季則有4場破百。

世新12人都得分，外援吉芙22分13籃板，連5場「雙十」，楊淑琄20 分再寫5年來新高，超越前兩戰都拿19，開季5戰4度上雙，她說，會再接再勵，每一場都進步。

大二中鋒趙云楓14分11籃板，3度「雙十」，上季冠軍賽MVP、大二後衛宋瑞蓁，先發23分鐘8投中2、2罰中2，只得6分開季最少，外帶4籃板6助攻，場均5.8助攻暫排大會第三，略低於上季助攻后的文化劉倩伶7.0、楊芷昀6.3。

宋瑞蓁說：「少出手得分沒很高，係要團隊作戰，我穿針引線串連隊友，且個人數據其次，世新連霸最重要。」

獲總教練何正峰充分授權的教練王宣雲說：「開季連5場破百，意味人人皆可用，大家平均發揮，尤其磨替補，宋瑞蓁沒拿高分，就這原因，她球技全方位，如硬是要飆高分，一樣做得到，但現階段還不需要，團隊為主。」

佛光3勝2敗，只得55分開季最低，也是12人都上，大三後衛黃渝庭14 分，連3場上雙，大一菜鳥潘姿佑10分，開季3度兩位數。

另外，上季第五北市大學86：64贏臺北護大，開季也是5連勝，碩二侯子映三分球4投中2得11分，碩一黃語瑄5中2得14分開季最高。

2度打一級的北護，開季5連敗，4人兩位數，出身乙級永平工商的172公分的中鋒沈琬棋18分，兩年一級單場最高，首次上雙，文化轉來的江澤欣10分，莊婷羽10分8籃板5助攻，但也有11失誤，謝偉平12分7籃板5助攻。

13日壓軸的末役，上季第六地主臺灣科大71：61小贏本季重返一級的臺北大學，主場2連勝，累計3勝2敗，王禹雯三分球5投中3拿21分本季最高，也是連3場上雙、至少進3記外線，艾郁婕4投中2得14分11籃板，開季首度「雙十」，大一菜鳥陳妍安12分，連兩場上雙，她說，愈可抓到比賽節奏。

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