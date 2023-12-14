UBA／美和落後17分大逆轉　陳千惠23分、21籃板「雙20」激情演出

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賽後陳千惠 說：「我的UBA倒數計時，此役不算預賽剩最後6場， 每場乃至每分每秒都得把握，哪怕今天兩度落後快20分，都得要拚盡全力到底，因而17分差要追，都不可放棄，如同上季我們也是兩位數落後給佛光，最後80：79逆襲一樣。」
對再次大逆轉，陳千惠說：「我的最後一年UBA，當然要帶美和首晉複賽六強，這場賽前設定要贏，如果輸球，後面幾場將更難打，晉六強難度愈高。」
陳千惠說，前三節一路落後，多少跟昨天本階段首戰被世新狂電有關，今天開局大家明顯沒氣，第四節逆轉關鍵則在改變防守，讓清大只得10分。」
陳千惠107學年度大一起到大三幫文化打3年UBA，因膝傷動刀，表現不如預期，轉學到美和後，上季美和首升一級，大四的她得以再戰一級，本季唸碩一，也是最一年，她格外珍惜。
陳千惠說，未來籃球路，得看左膝傷勢臉色，因她兩次手術都是同一位置，如果可以撐，有機會不排除投入WSBL選秀，但現仍言之過早。
開局清大一路壓著美和打，第二節31：14曾領先17分，上半場38：26，第三節清華余婷真單節飆13分，含3記三分球拿全隊最後10分，58：41再超前17分，58：45進入第四節，美和陳千惠領軍反撲，跨節16：0更57：58及59：60兩度追成1分差，但外援彼葳終場前6分20秒五犯。
清大64：59要回領先，美和9：0後68：64再反超，清華張聿敏連8分含最後4分，雖又68：68扳平，但延長賽盡是美和天下，許可微9分帶出15：5，戲劇性勝出，陳千惠激情演出外，許可微打滿45分鐘拿25分，含OT重要9分，開季連5場逾20，本季初來乍到的外援彼葳，五犯仍貢獻15分8籃板。
助理教練尤世銘說：「開局明顯受昨天被世新打爆影響，我下達的戰術都執行不好，第四節才次第回神，最後讀秒我保留2次暫停，剩15.1及6.6秒各1，似乎有用，戰術也打出來，得以逆轉。」
但尤世銘說，教練只是掌舵的舵手，球員卻是贏球的水手，本階段末役15日對佛光關鍵一戰，因他服務的溪湖國中校慶，分身乏術，屆時他雖無法帶美和，但對球員有信心。
清華「六金釵」都得分，大四的余婷真3記三分球19分，打一級3年最高，大一菜鳥後衛楊語蓁16分本季初來最高，外帶5籃板4助攻3抄截 ，丁芷容14分及籃板助攻抄截各5，張聿敏11分17籃板4度「雙十」，另一菜鳥鄭莉萱7分5籃板，主控楊芷昀6分5籃板7助攻5抄截。教練謝文偉說，6人撐45分鐘，難能可貴，但打到OT就不妙，體力已是最大敵人。