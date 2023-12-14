MLB／山本由伸爭奪戰開打！道奇請出「最強外掛」大谷翔平當說客
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊13日「封館」邀請日籍強投山本由伸到球場參觀，不但高規格接待，還請出大谷翔平、Mookie Betts、 Freddie Freeman等大牌球星到場助陣，希望說服這位強投加入道奇隊的行列，並準備好18號球衣，十分有誠意。
記者吳政紘/綜合報導
山本由伸是今年繼大谷翔平之後的最大咖自由球員，不但是歐力士猛牛這幾年強盛的關鍵，他在日本職棒也連續3年拿下投手最高榮譽澤村賞，連續3年勝投王。
生涯累積70勝29敗，防禦率1.82，是十分強悍的先發投手，尤其他在今年日本大賽面對阪神虎第六戰完投，完全燃燒138球，狂飆的14次三振，徹底封鎖對手，還打破日職記錄。
山本由伸原本就傳出洛杉磯道奇隊外還有紐約洋基、大都會、波士頓紅襪隊等都有興趣，但就看他的決定如何。
山本由伸透過入札制度前往大聯盟發展，前隊友吉田正尚在紅襪隊的好表現，對少也牽動他的心情。預計他有機會最高拿到3億美元的高薪（約折合台幣94億元左右）。
大谷翔平才剛跟道奇簽下10年7億美元（約220億台幣）的合約，並且含有延遲付款的方式，因此也有空間再爭取山本由伸，甚至大谷很有機會成為山本由伸決定去處的關鍵人物。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁