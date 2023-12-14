台啤雲豹高層貼文曝「表弟」Cousins將加盟後秒刪文！引網友熱議
台啤永豐雲豹去年找來前NBA超大咖洋將「魔獸」Dwight Howard來台，在當時也吸引大量球迷進場看球，雖雲豹執行長張建偉近期受訪透露「不會想再跟他（指Howard）談」，更透露預計再找來其他「大咖洋將」，然而台啤雲豹副領隊陳麒文14日凌晨在臉書暴雷，貼出前NBA第一中鋒「表弟」DeMarcus Cousins加盟雲豹的照片，並寫道，「來了來了，我的表弟」。
記者張志宇/綜合報導
台啤雲豹副領隊陳麒文14日凌晨在臉書透露，「表弟」DeMarcus Cousins加盟雲豹的照片並寫道，「來了來了，我的表弟」，但隨即貼文遭到刪除，但此貼文也讓網友們引起遐想，並熱議，「幹大事了，這比白邊有吸引力多了」、「都發文了！不會在air了吧」、「真的幹大事救票房了？」、「球衣都P好了，原來白邊是煙霧彈，準備弄記者會引爆」。
現年DeMarcus Cousins將滿33歲，曾在2013賽季到2017賽季場均突破25分，並在2015年至2018年都入選明星賽，生涯共在NBA出賽654場，平均得分19.6、10.2籃板、3助攻、1.1阻攻、1.3抄截，最後一次出賽是在2021-2022年賽季。
DeMarcus Cousins近期一次NBA出賽，是在21-22賽季，今年4月曾轉戰波多黎各職籃大都會隊，拿下場均20.4分11籃板和4.5助攻，今年還曾轉戰中國野球聯賽，更傳出10天就能獲得100萬人民幣。
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