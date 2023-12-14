新北企業產經大學培育3000專業人才 助攻企業掌握國際趨勢
由新北市政府經濟發展局自2011年開辦的「企業產經大學」，成功培育超過3000名專業人才，昨（13）日舉行第11屆結業典禮，期盼透過課程為新北產業注入新的動能，讓專業人才深化自身技能並將課程所學靈活運用於企業，進而成為推動企業永續轉型的重要人才，為企業創造更多競爭優勢。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局副局長盛筱蓉表示，隨著企業越來越意識到在因應氣候變遷、資源稀缺、社會責任、永續經營等重要課題，新北市透過佈局「新北活力」、「新北創新」及「新北永續」產業政策，帶領近30萬家工商企業翻轉新北，實現經濟願景。
盛筱蓉指出，今年「出口拓銷」促成1,060媒合場次，創造8.79億元商機、「國際採購商洽會」促成344場次媒合場次，創造28.14億元商機；另在創新政策上，提供中小企業輔導團顧問診斷、企業產經大學專才培育及企業信保貸款資金等協助，助攻產業升級以加速新北市企業數位轉型；至於永續政策方面，新北領先全國首創減碳四部曲，以行動減碳健檢方式走訪320家企業，協助企業開啟減碳行動，攜手共創淨零碳排解方。
新北市政府經濟發展局說明，新北市中小企業數量超過24萬家居全國之冠，企業發展需求極為龐大，開辦產經大學協助企業成長、陪伴企業面對瞬息萬變的市場環境為目標；指出過往十年學員遍及資訊、紡織、汽車、食品、文創、金融服務業等各產業別，有許多學員都在其領域貢獻所學、發光發熱，成為企業人才的典範，為企業帶來更高的價值。