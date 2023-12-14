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白紙運動勇揭中國實況　「李老師」：時常收死亡威脅、父母也遭殃

▲去年年底，中國多地曾爆發悼念烏魯木齊火災，並蔓延至全國的反清零封控示威潮，圖為當時民眾高舉白紙抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲去年年底，中國多地曾爆發悼念烏魯木齊火災，並蔓延至全國的反清零封控示威潮，圖為當時民眾高舉白紙抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

去年白紙運動期間，於X平台（推特前身）以帳號名「李老師不是你老師」，多次上傳中國實況、人民對北京如何不滿的旅義中國人李穎，近日接受外媒專訪時透露，自己這1年多來飽受煎熬，除了頻繁收到死亡威脅以外，父母也被騷擾、帳戶還被凍結，甚至一年搬4次家。

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根據《紐約時報》報導，李穎是藝術本科出身、旅居義大利米蘭的中國畫家，去年白紙運動期間，他將自己的X平台轉變成一個資訊交流中心，讓中國國內的人，可以透過向他投稿，讓許多在中國會受到審查而根本無法公開的影像公諸於世，他也因此爆紅，短短幾週內粉絲就增加50萬，還被不少人視為反抗專制北京和習近平的「超級英雄」。

不過隨之而來的，是被中國政府視為麻煩製造者。李穎坦言，自己因此付出高昂代價，有時甚至哭著想放棄，但隨著中國政府不斷對他施加懲罰，自覺沒有退路的他只能繼續向前，也無法再踏上中國的土地，不只警察經常騷擾他父母，他本人在中國所有銀行帳號、支付方式甚至遊戲帳戶也都被凍結。

即使遠在義大利，但李穎自曝幾乎每週都會收到死亡威脅，還因為中國大使館的逼迫，失去在米蘭原本的收入來源，住家甚至曾遭陌生男子闖入，為了安全起見，過去1年他就搬了4次家。

李穎聲稱，他經常會收到來自網友的反饋，感謝他的平台讓他們知道中國真實發生的事，而他之所以能堅持下來，主要是出於對國家和人民的愛：「最大的改變就是白紙運動之後，中國人開始意識到，我們有權利爭取自己需要的東西，我覺得這是一個很大的改變，言論管制方面也是一樣」，並相信防火長城已經出現了「裂縫」，這可從他持續暴漲的粉絲數量看出端倪，顯示可能有更多中國人正在翻牆使用VPN。

為了養活自己和2隻貓，他於今年7月開設了YouTube頻道，專門發布評論中國時事的影片，靠著廣告和捐款，每個月平均收入約在3000美元左右。李穎聲稱，正在為隨時遇害做好心理準備，因為不知道什麼時候，或許就有人會破門而入，然後他就「跳樓」了，或者被說「重度憂鬱症自殺了」，還反覆強調自己是個「沒有未來的人。」

採訪文章最後，李穎表示，中國是不是可以變成一個民主、更自由開放的社會，他也不清楚，但每個中國人民可能都需要問問自己，願意為追求這樣的社會而付出什麼代價。

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