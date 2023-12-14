NBA／Draymond Green又揮拳恐遭無限期停賽！最快明對戰快艇執行
NBA金州勇士昨（13日）在客場對陣鳳凰城太陽，而在此戰中勇士明星大前鋒Draymond Green再次出現危險動作，他直接揮拳放倒Jusuf Nurkic ，被吹二級惡意犯規遭到驅逐出場。今（14）日根據「沃神」Adrian Wojnarowski 透露：「Green確定將被禁賽，但會被禁賽多久沒有人知道。」而NBA Taiwan官方臉書稍早也貼文：「據消息指出，NBA將對Draymond Green處以無限期禁賽。」
記者張志宇/綜合報導
根據「沃神」Adrian Wojnarowski 今日在節目《NBA Today》表示，「這次的禁賽是每個人都認同的，Green確定將被禁賽，但會被禁賽多久沒有人知道，且最快將在明（15）日對陣洛杉磯快艇時開始執行。」
對於Draymond Green將被聯盟禁賽多久，《The Athletic》記者Shams Charania透露，「預計聯盟將與金州勇士合作，在重返賽場前，Green需要達到聯盟要求的標準，屆時才能順利回歸球場。」
這是Green本季第3次被驅逐出場，NBA官方認為Draymond Green已經是累犯，且距離上次Rudy Gobert「鎖喉事件」時隔不到一個月，這也是讓NBA官方介入的原因之一。
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