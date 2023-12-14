MLB／道奇還想「幹大事」！追光芒王牌Tyler Glasnow交易包曝光
洛杉磯道奇近日除了從自由市場帶回大谷翔平，在今（14日）更傳出補強動作尚未停止，根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal透露，道奇目前與坦帕灣光芒已經在商討Tyler Glasnow的交易包裹。
記者張志宇/綜合報導
在昨（13日）光芒強打Randy Arozarena在社媒上曬出與大谷翔平的合照引起外界討論，因為道奇目前對於右打外野手是有需求的，若能與光芒達成交易Randy Arozarena、Tyler Glasnow的包裹，對道奇來說將是一大補強。
有關交易包裹，記者Ken Rosenthal表示，「光芒送出王牌Tyler Glasnow與外野手Manuel Margot，從道奇換來潛力右投Ryan Pepiot與年輕外野手Jonny DeLuca。」此交易消息也在今（14日）獲得大聯盟記者Adam Berry證實。
Tyler Glasnow本季登板21場，拿下10勝7敗、防禦率3.53，累積120局投球，送出162次三振，是光芒今年先發輪值十分倚賴的投手，預計來到道奇將會是稱職的三號先發。
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