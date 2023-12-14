T1／台啤雲豹證實有在接觸Cousins 是否組成「NBA雙塔」還難說
台啤永豐雲豹傳出延攬NBA球星「表弟」DeMarcus Cousins的消息，而今（14）日球隊營運長顏行書在受訪時也證實，Cousins和Hassan Whiteside同時有在接觸，但現在還難說最終是誰會來。
記者黃建霖/綜合報導
關於Cousins可能來台灣的傳聞，從上賽季就不斷有聲音，但最終都沒有看到結果。昨天在網路上傳出雲豹球團正接觸Cousins，今早記者對此求證，顏行書也直言不諱，表示確實有在接觸。
雲豹上賽季找來「魔獸」Dwight Howard，帶來話題和票房，本季有意依樣畫葫蘆，之前坦承正在和Hassan Whiteside進行最後簽約的討論，最遲12月會有消息。不過目前看起來，反而是Cousins的機會更大一些。
顏行書在接受《NOWnews》訪問時表示，目前確實有在和這兩位球員接觸，但至於最終是否兩人都會來、還是只會來一人，一切都還很難說，若是確認球團一定會第一時間官宣。
Cousins生涯場均19.6分10.2籃板，曾經4次入選全明星賽，人氣和實力兼具。2021-22賽季是他最後一次在聯盟出賽，在為公鹿和金塊打了48場比賽後，沒有再獲得聯盟球隊合約。