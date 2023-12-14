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悠遊卡搶攻碳盤查商機！瞄準企業永續需求　「這件事」成全球第一

▲悠遊卡公司自行開發，用以計算各類交通運具碳足跡的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，通過英國標準協會（BSI）查核。（圖／悠遊卡公司提供）
▲悠遊卡公司自行開發，用以計算各類交通運具碳足跡的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，通過英國標準協會（BSI）查核。（圖／悠遊卡公司提供）

記者鄭妤安／台北報導

悠遊卡公司自行開發，用以計算各類交通運具碳足跡的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，通過英國標準協會（BSI）查核。這是全球第一個通過BSI查核的電子票證碳盤查系統，可望成為台灣推動減碳與永續發展的利器。

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BSI是1901年成立於英國的國際標準制訂機構，是百年歷史的國際性標準發行機構，也是ISO組織的核心成員之一，查核驗證服務遍及全球193國家，共8萬4000家客戶。

▲悠遊卡電子票證碳盤查系統通過BSI查核。（圖／悠遊卡公司提供）
▲悠遊卡電子票證碳盤查系統通過BSI查核。（圖／悠遊卡公司提供）
悠遊卡服務全台八成以上各類交通運具，掌握多元且精確的交通旅程數據，加上強大的運算能力，可為長期以來難以計算的交通旅程碳足跡提供一個計算的平台。由悠遊卡公司數據應用部，投入人力物力，結合學術界專家學者，共同研議計算各類交通運具碳足跡的方法，發展出「電子票證溫室氣體盤查管理系統」。使用者只要結合悠遊卡，就可以計算出卡片搭乘不同運具的減碳數據。

不僅只有企業可應用這套系統計算員工通勤的減碳量，發行具有悠遊卡功能信用卡的金融機構，以及會員平台也可導入，提供持卡人或會員減碳量計算的服務，將永續發展落實在日常生活中。對有意推動減碳的企業組織機構，未來均可運用悠遊卡公司開發的這套系統，為台灣的永續發展盡一份心力。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，為了讓這套系統更具公信力，悠遊卡公司也積極推動第三方認證，請到全球公認各項標準領導者BSI，評估系統整體架構及後續執行內容，協助確認各類運輸活動數據蒐集與量化方法，以及選定合適的排放係數等，以符合ISO 14064的查核標準規範。悠遊卡公司今年5月申請BSI查核，於今年12月初通過，成為全球第一個通過BSI查核的電子票證碳盤查系統，未來仍會不斷精進這套系統，為減碳工作向前推進。

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