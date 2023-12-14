高雄「永心浮島」餐酒館明開張！港邊美景配海鮮 必吃菜色搶先看
▲「以精緻台食台茶聞名的永心鳳茶，此次推出全新餐酒品牌《永心浮島》，選用當季新鮮海產，匯聚台灣熱炒及各國烹調手法，再搭配精選酒款，經一年策劃及逾三千萬投資，將於明（15）日盛大登場。(圖／記者葉盛耀攝)
記者
葉盛耀/綜合報導
｜ 2023-12-14 10:26:57 2023-12-14 10:30:46
以精緻台食台茶聞名的永心鳳茶，此次推出全新餐酒品牌《永心浮島》，位在駁二的倉七庫裡，擁有超療癒的港邊美景，菜色則選用台灣當季新鮮海產，匯聚台灣熱炒及各國烹調精髓，端出有在地文化卻又不失新穎的佳餚。業者號稱經一年策劃及逾三千萬投資，要打造高雄最時髦自在的海鮮餐酒餐廳，將於12月15日盛大登場。至於高雄另一間潮吧《SS Bar ．春．宇宙星空餐酒館》，則預告將攜手知名全球連鎖美式餐廳Hooters，推出歲未跨年派對。
永心浮島就開在高雄駁二，位址就在知名的大港橋旁，主打新鮮海產菜色，搭佐精選酒款。像是適合多人共享的「浮島海鮮拼盤」，吃得到鮮活螃蟹、海螺、小卷等，簡單燙煮過後搭配酸甜提味的五味醬和薑醋，滋味「很台」卻又不失新穎潮味。 也有「台式青醬牡蠣炒麵」，以蚵仔麵線為靈感，精心熬煮九層塔、香菜、柴魚醬汁風味，搭配飽滿鮮蚵及碩大牡蠣，翻玩了台灣街邊小吃。而「香辣龍珠佐青龍」、「生炒塔香螺肉」更是熱炒中必不可少的經典，鑊氣快炒瞬炸將食材的酥脆軟嫩妥善保留，濃郁辛香。 ▲永心鳳茶執行長薛舜迪提到，期望能將永心浮島打造成為高雄最時髦自在的餐酒餐廳。（圖／記者葉盛耀攝） ▲「台式青醬牡蠣炒麵」以蚵仔麵線為靈感，匯聚大顆牡蠣、九層塔、柴魚等元素。（圖／記者葉盛耀攝） 永心浮島裝潢相當復古又摩登，位在港邊有得天獨厚的美景，遠眺更看得到高雄地標85大樓，來此用餐兼小酌堪稱十足慵懶又紓壓且療癒。品牌執行長與侍酒師嚴選世界各地上百款葡萄酒，囊括產量稀少的自然粉紅酒、輕鬆易飲的氣泡橘酒等，更有難得的法國傳奇釀造香檳。 ▲翻玩台灣熱炒的「香辣龍珠佐青龍」，外觀呈現卻很西餐風格。（圖／記者葉盛耀攝） 並邀請金馬視覺統籌團隊Bito為酒櫃設計即時互動的科技藝術創作，重新定義互動藝術與餐飲空間的可能性。另外，每週也將邀請高雄在地知名DJ賴皮團隊駐店輪播，沉浸在放鬆的音樂浪潮，每日營業時間也將從中午12:00到午夜24:00。 ▲永心浮島的空間還邀請金馬視覺統籌團隊Bito，為酒櫃設計即時互動的科技藝術創作。（圖／永心浮島提供） ▲永心浮島宣告要成為高雄最時髦餐酒館，空間規劃又復古又新潮。（圖／永心浮島提供） 至於高雄另一間潮吧《SS Bar ．春．宇宙星空餐酒館》，則預告將攜手知名全球連鎖美式餐廳Hooters推出歲未跨年派對，12月31日晚間22:00至24:00每個整點由Hooters Girls領軍表演，將呈現經典舞蹈、呼啦圈與多樣的現場互動小遊戲，與民眾一同倒數、熱力狂放迎接新年。 ▲永心浮島也有戶外區座位，自然涼風吹拂份外舒適。（圖／記者葉盛耀攝） 同時，應景推出的跨年夜限定聯名套餐，更能同時品嚐得到雙品牌特色，內容包含招牌雞翅(一份3隻)搭配綠野仙蹤特調1杯，前30組特惠399元(原價540元)。《SS Bar ．春．宇宙星空餐酒館》12月31日跨年派對21:30開放入場，每位低消1000元，可全額折抵餐飲與飲品，席次有限即日起開放訂位。
▲SS Bar春・宇宙星空餐酒館 (S.S.A.W春生夏秋藏冬）的跨年派對，聯手知名美式餐廳Hooters推出限定雞翅搭配調酒組合。（圖／SS Bar春・宇宙星空餐酒館提供）