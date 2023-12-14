沒便宜可撿了嗎？日圓換匯回「0.22字頭」　專家：下周可能有機會

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此外，根據聯準會在決策會後公布的利率點狀圖，官員對2024年利率落點預測中位數是4.6%，相形下，9月時預測利率為5.1%，明年可能至少降息3次，較市場預測還多1次。
也由於美國聯準會維持利率不變，並暗示明年至少降息3次，美元指數跌落103之下，亞洲主要貨幣兌美元大舉彈升，其中日圓兌美元也從145回升至142價位，而新台幣早盤也強升逾2角，但日圓升更多，也使得日圓兌新台幣換匯價重回「0.22字頭」，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤在0.2233至0.224元之間。
若與11月23日收盤低點0.2149元相較，以換新台幣5萬元來說，當時可以換到23萬2666日圓現鈔，現在只能換到22萬3214日圓現鈔，少換了9452日幣，等於少吃9碗價格980日幣的拉麵。
對於有換匯需求的人該怎麼做？外匯專家李其展表示，日圓確實滿強的，雖然目前市場預期明年第1季日本就可能升息，由於時間距離現在還很遠，推升日圓走揚主要還是美元指數下跌，只是日圓換匯價要再破底很難。不過，他指出，由於下周日本央行也將開會，日圓換匯需求沒那麼急迫的人，可以等看看，若日本沒那麼快升息，日圓就還有低點可撿，不然建議現在可以多換一點。