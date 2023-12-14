張震嶽「禮讓行人」反被叭！爭執過程全曝光 帝王條款吵不停
金曲獎歌手張震嶽，唱紅多首膾炙口人曲目〈愛我別走〉、〈自由〉、〈思念是一種病〉；昨（13）日他PO出一段行車紀錄器，畫面中他「禮讓行人」卻遭後方車輛按喇叭催促，張震嶽展現高EQ溝通，事後直批：「我們不要當沒禮貌的人！」此事件也再度掀起，吵得沸沸揚揚的「帝王條款」（行人穿越道路，汽車均應暫停讓行）交通法規。
記者黃雅琪／綜合報導
昨日張震嶽在臉書PO出行車紀錄器，還原當時道路糾紛狀況：「昨天路經萬興國小，因為禮讓行人被一台車按喇叭，駕駛年約六十幾（歲）。」接著他痛批對方行徑，直呼：「人生奉獻兩三秒給行人，不會少你一塊肉，叭我沒有比較快速到達目的地，被叭還要說對不起。」
畫面中張震嶽正準備右轉，看見行人欲過馬路，於是停下來禮讓對方，想不到才剛停下來1秒，後方車輛就不耐煩按喇叭催促，張震嶽先是自己碎念：「叭什麼叭！」待車輛順利轉彎過後，他搖下車窗與對方解釋：「有行人，不好意思喔！」後方車主抱怨喊：「他不走你也是！」張震嶽再次說明：「沒有沒有，要等他，他就是要走，好不好」，眼見對方執意要爭論的說：「我知道⋯⋯」張震嶽高EQ終止對話：「對不起齁！」化解一場行車糾紛。
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