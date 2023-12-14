國中生《帝王條款》被Cheap出征！5千人寫信鼓勵：願出5萬買漫畫
桃園東興國中一名學生憑藉著一幅名為《帝王條款》的作品，拿下全國美術比賽漫畫類特優，YouTuber「Cheap」發文批評，認為醜化台灣行人卻還能得獎「真的很可悲」，引起兩派論戰。對此數位創作者溫芳瑜（東京媽媽）則發起留言連署，原先希望號招100人寫信鼓勵國中生，沒想到一夜之間就吸引超過5000則留言，還有人直言：「我出5萬，請他把這畫賣給我」。
記者張志浩／綜合報導
國中生《帝王條款》事件爆發後，溫芳瑜昨（13）日在臉書發文，詢問網友「有人會想要寫信鼓勵這位同學嗎？」，並建立一封名為「一人一信鼓勵『帝王條款』漫畫創作同學」的 Google 表單，表示「在留言的地方，如果超過100個人留言，我就把大家鼓勵的話給學校，請學校轉交給同學，鼓勵他，他的創作很棒，而且創作本該是自由的，不用退縮更不用道歉！」
鼓勵畫出《帝王條款》的國中生信封表單建立後，原先想要募集100人留言的目標馬上被突破，目前為止已有超過5000封暖心留言提交，網友們強調「支持學生創作的自由」、「鼓勵同學繼續努力喜愛的繪畫創作，不要因為輿論壓力而改變」、「希望小朋友不要因為這樣而喪失的創作的動力」，更有人直言「我出5萬，請他把這畫賣給我」。
看見眾人熱烈回覆，溫芳瑜表示，《帝王條款》漫畫想要表達的是用路人之間應該要互相尊重，且是行人對自己的反思，「我不會騎車開車，一直都是行人，我看這幅漫畫覺得這同學非常幽默啊，大大給讚！要能夠理解社會上什麼意見什麼誤解都有，希望這位優秀的同學不要被影響，能繼續創作你自己的作品！」