來台清單一一解鎖！橘色惡魔吃火鍋、逛夜市 平溪放天燈願望曝光
「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部今（14）日晚間將在國家音樂廳舉行來台首次售票表演，學生們9日抵台後南北跑透透、進行一連串快閃表演，文化總會昨天特別排了一整天的文化交流行程，讓他們可以放鬆一下，包括逛十分老街、平溪放天燈，晚上回到富士大飯店吃火鍋、逛富士夜市等，一一解鎖來台願望清單。
記者李琦瑋／台北報導
橘色惡魔來之前就羅列出18樣想吃的台灣美食，包括芒果冰、小籠包、古早味蛋糕、造型雞蛋糕、胡椒餅、鳳梨酥、珍珠奶茶、黑糖珍奶、水餃、擔仔麵、芒果汁、台灣乾麵、雞排、火鍋、排骨飯、滷肉飯、雞肉飯與牛肉麵。
想去的地方包括士林夜市、龍山寺、忠烈祠、九份、高雄、西門町、台北101、中正紀念堂、北投溫泉、四四南村、彩虹眷村、十分、旗津彩虹教堂與壽山忠烈祠LOVE觀景台。
來台後成就一一解鎖，橘色惡魔昨天先參觀國立故宮博物院，於三希堂享受期待已久的台灣美食「紅燒牛肉麵」；下午逛十分老街、到平溪放天燈。
文化總會指出，這次他們做足功課，在抵達前就想好要寫在天燈上的願望，並鎖定了天燈紀念品、牛軋糖及珍奶軟糖等伴手禮帶回家。
文化總會提到，橘色惡魔在天燈上寫下不少心願，有學生寫到「希望台日雙方都幸福」、「希望大學生活很充實」等願望，吹奏樂部長中島更在天燈上許願，希望自己成為「最棒部長」，還有學生特別用中文寫下「我想變得聰明」的願望。
晚上橘色惡魔回到富士大飯店享用美味的牛五蔵火鍋，飯店還精心布置「富士夜市」，設置彈珠台、糖葫蘆、珍奶、棉花糖等攤位，滿足孩子們想逛夜市、喝珍奶等期待。