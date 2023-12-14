歐洲議會通過決議促簽台歐經貿協定 外交部感謝支持經貿關係深化
外交部表示，歐洲議會全會於12月13日分別通過「歐中關係」、「歐美關係」及「歐日關係」三項報告案，內容均呼籲維持台海和平穩定及反對任何以武力片面改變台海現狀的行徑，同時支持台灣有意義參與世界衛生組織等國際組織。
記者邱新博／台北報導
外交部說，其中「歐中關係」報告首度強力反對中國持續扭曲聯合國大會第2758號決議，並剝奪我國人持護照申請參觀聯合國或參與聯合國活動權利，具有特別意義；而「歐美關係」報告則強調歐盟須與美國及包括台灣在內的區域內理念相近夥伴在經濟與安全領域緊密合作，共同因應各項衝擊及挑戰，並確保台海、東海及南海之自由航行，以維護區域與全球貿易及安全繁榮。
外交部表示，這三項報告再度展現歐洲議會對印太區域、台海和平穩定及民主台灣的強力支持，尤其在中國持續打壓台灣，甚至企圖干預台灣選舉之際，歐洲議會跨黨派嚴正關切中國對台軍事威脅，以及中國在區域及全球擴張影響力之行徑，同時強調台灣是歐盟科技及經貿領域不可或缺且可信賴的夥伴，鼓勵歐盟持續強化與台灣的關係，對我國政府及人民具有重要意義。對此，外交部表達歡迎及誠摯感謝。
歐洲議會全會日繼通過「台歐盟貿易暨投資關係」決議後，再度通過上述三項議案，創下歐洲議會單日通過四項與台灣有關議案的紀錄，彰顯歐洲議會高度關注台海及印太區域情勢，以及持續籲請歐盟深化與台灣實質夥伴關係及支持台灣國際參與的堅定承諾。