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南台灣唯一米其林2星！主廚將出走　傳這家「東京傳奇餐廳」頂替

▲高雄「Liberté」餐廳今年在米其林榜上從1星晉級為2星，但該餐廳武田主廚與餐廳「Liberte」確認都將於不久離開高雄。（照片來源／米其林指南官方）
▲高雄「Liberté」餐廳今年在米其林榜上從1星晉級為2星，但該餐廳武田主廚與餐廳「Liberte」確認都將於不久離開高雄。（照片來源／米其林指南官方）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄國城建設「定潮」建案裡有兩家米其林星級餐廳，一為1星的「承」，另一則是南台灣唯一米其林2星的「Liberte」，今年剛從原本的1星升級為2星，當時就已盛傳「Liberte」主廚武田健志將出走，如今已確定，武田主廚與餐廳「Liberte」都將離開高雄，國城建設旗下「萬象餐飲集團」也發出新聞聲明稿，確認此事。

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南台灣唯一的米其林二星餐廳「Liberte」主廚武田健志即將出走，「萬象餐飲集團」也剛發出新聞聲明稿，確認此事，「Liberte」餐廳將營業到今年12月31日，聲明中並提到，該位址預計將由「東京高端餐飲傳奇餐廳」合作展店。

消息一出，許多老饕都將這家「東京高端餐飲傳奇餐廳」猜測直指就是「Bon.nu」，因為國城建設日前在臉書公布訊息，寫到「大味至純 THE PUREST. THE GREATEST最深的感動，藏在最簡單的事物裡。」並提及於11月4日曾邀請東京名廚Bon.nu客座定潮的餐會，與宴者就深刻被這樣的體驗所觸動。引起不少饕客猜想，Bon.nu是否將進駐國城建設頂替原本「Liberte」的位址？但國城建設目前並不願針對此事做回應。

▲外界猜測，Bon.nu極有可能進駐國城建設頂替原本「Liberte」的位址，但萬象餐飲不願對此猜測回應。此為Bon.nu主廚來栖けい。（圖／取自國城建設臉書）
▲外界猜測，Bon.nu極有可能進駐國城建設頂替原本「Liberte」的位址，但萬象餐飲不願對此猜測回應。此為Bon.nu主廚來栖けい。（圖／取自國城建設臉書）
Bon.nu主廚來栖けい對食材、味道的精確領會，習慣以簡約極致手法還原食物的真與美。事實上，來栖けい會走入餐飲業還有個特別的際遇，據傳他因為中了日本樂透，於是花光2億日圓（約合新台幣4300萬元）吃遍2萬家餐廳，之後感到再也吃不到滿意的食物，於是自行籌備開設了法國餐廳Bon.nu，並拿下日本美食評鑑網Tabelog的金獎，且分數高達4.57分，在東京相當罕見。


《萬象餐飲集團新聞聲明稿》全文：

1. 本集團旗下Liberté 法式料理餐廳（以下簡稱Liberté )將於2023/12/31結束營業，特此公告；

2. 本集團與武田健志先生圓滿結束這三年的合作，也替高雄創造了第一家的米其林一星與二星餐廳，我們除了感謝武田先生的貢獻，也祝福他未來在世界的高端美食地圖上，鴻圖大展；

3. 最後，也謝謝各位過去三年對Liberté 的支持，同時也在此公佈，本集團即將在2024年四月，於Liberté原址，與東京高端餐飲傳奇餐廳合作展店，期許為高雄、台灣，再創前所未見的美食體驗。

願 美味在這大地開枝散葉。

萬象餐飲集團

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