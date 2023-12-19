南台灣唯一米其林2星！主廚將出走　傳這家「東京傳奇餐廳」頂替

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消息一出，許多老饕都將這家「東京高端餐飲傳奇餐廳」猜測直指就是「Bon.nu」，因為國城建設日前在臉書公布訊息，寫到「大味至純 THE PUREST. THE GREATEST最深的感動，藏在最簡單的事物裡。」並提及於11月4日曾邀請東京名廚Bon.nu客座定潮的餐會，與宴者就深刻被這樣的體驗所觸動。引起不少饕客猜想，Bon.nu是否將進駐國城建設頂替原本「Liberte」的位址？但國城建設目前並不願針對此事做回應。
Bon.nu主廚來栖けい對食材、味道的精確領會，習慣以簡約極致手法還原食物的真與美。事實上，來栖けい會走入餐飲業還有個特別的際遇，據傳他因為中了日本樂透，於是花光2億日圓（約合新台幣4300萬元）吃遍2萬家餐廳，之後感到再也吃不到滿意的食物，於是自行籌備開設了法國餐廳Bon.nu，並拿下日本美食評鑑網Tabelog的金獎，且分數高達4.57分，在東京相當罕見。
《萬象餐飲集團新聞聲明稿》全文：
1. 本集團旗下Liberté 法式料理餐廳（以下簡稱Liberté )將於2023/12/31結束營業，特此公告；
2. 本集團與武田健志先生圓滿結束這三年的合作，也替高雄創造了第一家的米其林一星與二星餐廳，我們除了感謝武田先生的貢獻，也祝福他未來在世界的高端美食地圖上，鴻圖大展；
3. 最後，也謝謝各位過去三年對Liberté 的支持，同時也在此公佈，本集團即將在2024年四月，於Liberté原址，與東京高端餐飲傳奇餐廳合作展店，期許為高雄、台灣，再創前所未見的美食體驗。
願 美味在這大地開枝散葉。
萬象餐飲集團