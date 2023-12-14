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NBA／勇士Green「前科」太多　無限期禁賽恐是長期禁賽判決的前兆

▲Draymond Green被聯盟無限期禁賽，根據過往的處理方式，這可能是長期禁賽判決的前兆。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green被聯盟無限期禁賽，根據過往的處理方式，這可能是長期禁賽判決的前兆。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA金州勇士明星大前鋒Draymond Green昨天在對鳳凰城太陽的比賽中揮拳放倒Jusuf Nurkic ，被吹二級惡意犯規遭到驅逐出場。今（14）日NBA官方將對其進行無限期禁賽。而根據過往案例，這可能就是長期禁賽的前兆。

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在NBA被無限期禁賽的先例很少，通常是嚴重傷害聯盟形象的行為才會被做此判決，2010年當時的聯盟總裁David Stern無限期禁賽華盛頓巫師球星Gilbert Arenas，因為他將槍帶入球隊更衣室。而我們後來也知道這是Arenas被禁賽50場的前兆，Stern後來在受訪時表示，「他（Arenas）長期以來的行為最終讓我得出結論，他目前不適合參加NBA比賽。」由此可見聯盟比起單一事件，在判決上更加參考了該名球員過往的行為和風評。

而近期接近這種情況的，應該就是曼菲斯灰熊主控Ja Morant上賽季在直播時「亮槍」，引發外界譁然。雖然聯盟並沒有對其無限期禁賽，但球團當時宣布他將「無限期離隊」，直到正式懲處出爐。

Morant最終被禁賽25場比賽，即使球員工會出面發聲也無用。而Green雖然相較於這兩起事件來說，他的行為限定於場上，且攻擊對手相較於攜械的危險性和社會觀感還是好上一些，應該不致於遭到同樣規格的重判。但他過往的「前科」，可能對他來說很不利。

Green在2016年季後賽分別在西區決賽和總冠軍戰攻擊了Steven Adams和LeBorn James的下體；之後幾年他在季後賽中為了防守、而戳到對手眼睛的情況不計其數；上賽季的季後賽他因為被Domantas Sabonis小動作抱住腳，就直接踩踏對方的胸口；今年球季他在一次衝突中，鎖住了Rudy Gobert的頸部。

這些事件可能都將導致後續判決不站在Green這邊。而本次事件距離他在11月因為鎖喉Gobert，遭到NBA禁賽5場才不到一個月，如今類似的情況再度上演，這可能會導致聯盟加重對他的懲處。

目前勇士方面和Green經紀人Rich Paul已經進行會面，將會開會來討論如何幫助Green重回球場。

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