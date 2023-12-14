美國明年有望降息！學者坦言「言之過早」 通膨仍未達2%以下目標
美國聯邦準備理事會（Fed）於當地時間13日發表聲明，決定利率按兵不動，連續第3次會議維持利率在22年高峰不變，基準利率介於5.25%至5.5%區間。此外，會後發表的利率點陣圖還顯示，明（2024）年至少降息3次，市場普遍預測，連續11次升息的周期即將結束。
記者鄭妤安／台北報導
外媒多半認為，Fed政策立場正式由鷹轉鴿，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell ）也坦承，此次會議有討論關於降息的時間點，但若有必要，仍不排除進一步收緊貨幣政策、繼續升息。對於，Fed再次宣布維持利率不變，並暗示明年降息，市場解讀升息循環已結束，激勵美股昨（13）日主要指數皆走高，其中道瓊上漲500多點，美元指數也跌破103，亞洲主要貨幣兌美元彈升，台北股、匯市今（14）日早盤也同步走揚，新台幣兌美元更升破31.3元，來到31.278元，強升2.48角。
美國11月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.1%，通貨膨脹率連續第2個月微降，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，隨著通膨緩解，聯準會考慮降低利率以維持經濟穩定運行是有意義的，她預測通膨率將持續下降，並於2024年底降至2%左右。
台經院研究員邱達生接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，通膨雖較先前緩和，但仍尚未達到聯準會設定的2%目標，過往聯準會很少在通膨2%以上進行降息，因此他預測，現在的利率水準會至少持續到明年上半年，甚至是前三季。
他解讀葉倫上述言論認為，葉倫也不是很確定明年是否真能成功將通膨壓至2%以下，通膨相當黏著，因此究竟下半年能否實現降息，仍無法斷言，「在還沒看到通膨降至2％以下以前，講降息言之過早。」