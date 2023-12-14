周海媚猝逝急救病歷外洩！私人資訊全都露　北京衛生部門出手了

周海媚上億「富人區」豪宅繼承人是她！北京加香港豐厚遺產曝光

▲周海媚市值破億的北京豪宅位於「富人區」順義，繼承人是媽媽。（圖／翻攝周海媚微博）
▲周海媚市值破億的北京豪宅位於「富人區」順義，繼承人是媽媽。（圖／翻攝周海媚微博）

記者羅凌筠／綜合報導

57歲港星周海媚主演《倚天屠龍記》走紅，被譽為「永遠的周芷若」，周海媚11日辭世，推測死因是罹患紅斑性狼瘡。周海媚在北京「富人區」順義擁百坪獨棟別墅，市值台幣1億起跳，香港也有房產，因為終生不婚、不孕，周海媚遺產的第一繼承人就是媽媽。

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▲周海媚北京豪宅被爆市值4.3億元，採歐式古典風裝潢，還為金毛愛犬設有專屬臥房、SPA室。（圖／截自影片）
▲周海媚北京豪宅採歐式古典風裝潢，還為金毛愛犬設有專屬臥房、SPA室。（圖／截自影片）
周海媚家中有兄弟姊妹4人，她排行老二，十來歲就發現自己天生血小板過低，醫生警告她如果生育的話，容易大出血，有生命危險，她早早做好膝下無子的打算，與前夫呂良偉離婚之後，再也沒有結婚。

周海媚與5隻狗狗為伴，在豪宅裡為狗狗設立專屬房間，房內裝修走奢華歐洲風，地板鋪上大理石磚，客廳擺放3張大沙發，足見寬敞的程度，周海媚還在私人花園種植綠景，青菜、番茄、櫻桃樹應有盡有，說是皇宮也不為過。

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓

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