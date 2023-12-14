NBA／勇士因Green禁賽至少省1596萬豪華稅 禁賽罰金可能達1.22億
金州勇士隊明星大前鋒Draymond Green遭到聯盟無限期禁賽，雖然切確的場數還沒確定，但禁賽期間的薪資將被扣除。而根據ESPN薪資專家Bobby Marks的計算，Green禁賽勇士將至少省下519555萬美元（約1596萬台幣）的豪華稅，對球隊來說至少是開季一系列衰事中的少數好消息。
記者黃建霖/綜合報導
Marks在個人推特上發文分析，Green可能將因為這次禁賽而損失大量金錢，如果他被禁賽的場次少於20場，那他將每場損失約15萬3941美元（約472.89萬台幣）；如果被禁賽的具體數字為15場，那這筆錢可能會超過200萬美元（約6143.9萬台幣）。
而如果NBA對Green禁賽超過20場，這位4屆全明星每場將損失20萬2922美元的禁賽罰款（約623萬3662台幣）。所以如果具體數字為20場，那等同這次禁賽罰金的總額可能高達400萬美元（約1.22億台幣）。
Green賽後辯解，他只是想買犯，無意傷害太陽隊中鋒Jusuf Nurkic，也對後者表達歉意。「我通常不會為我想做的事情道歉，但我這次必須向Jusuf Nurkic道歉，因為我並不想打他。」Green接著說，「我想通過手臂接觸買犯，因為他抓住了我。」
Green本季目前出賽15場比賽，場均9.7分5.5籃板5.8助攻，距離他因為鎖住Rudy Gobert的頸部而被禁賽5場，還不到一個月。他本季的薪資為2232萬美元，算上本賽季，勇士隊和他的合約還有4年。