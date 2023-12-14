美明年至少降息3次？新台幣大升逾2角　但專家估升破31元機會不大

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陳有忠認為，在1月總統大選前，外資對台股可能採取「持盈保泰」，新台幣同樣也會受到選舉因素影響，他不認為美元會繼續大跌。雖然從利率點狀圖來看，明年美國至少降息3次，他預估上半年最多只會降息1次1碼，而且最快要等到5月，下半年則會降息2次，主要明年美國景氣將開高走低，加上目前失業率不升反降，通膨要快速跌至2%以下機會不大，目前通膨仍在3%以上遠超過GDP，只要通膨威脅仍在，美國聯準會利率決策就不敢大躍進。
他預估，美國上半年通膨還不會降至2%，美國沒有大幅降息空間，反倒歐洲央行可能在3月降息，也因此，明年上半年美元還可維持相對強勢，美元指數將在100至105區間，美元真正轉弱要等到下半年，也因此，新台幣明年上半年要大幅升值空間不大。
也因此，匯銀人士預估，新台幣兌美元短時間要升破31元機會不大，尤其還有政治因素干預，讓新台幣遇強不易，美元則遇弱不易，美國明年也有總統大選，大選前美元不易大幅走弱，美元要到下半年才會轉弱，新台幣也較有機會重返「30字頭」。當然，這也要看台灣總統大選結果，若執政的民進黨輸了，兩岸關係改善有和平紅利，新台幣有可能快速升破31元，若民進黨繼續執政，兩岸關係難改善，新台幣較難有大幅升值空間。
外匯專家李期展受訪時也提到，從美元指數跌勢來看，今日股匯市表現都沒有很強，尤其台股，感覺亞股都沒很強，日股甚至還跌，看來對亞股不是那麼有利，資金不一定會很快進來，新台幣短線先看31.2元至31.6元。不過，由於央行下午也將召開理監事會議，上次會議央行暗示還有升息空間，若央行下午有動作，新台幣也不一定會有很強表現，畢竟升息帶給新台幣是利多，對台股就是利空。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。