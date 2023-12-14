NBA／Green遭罰無限期禁賽！聯盟：因屢屢犯下不符體育道德行為
金州勇士（NBA）昨（13日）在客場對陣鳳凰城太陽，其中此戰勇士明星Draymond Green再次出現危險動作，直接揮拳放倒太陽中鋒Jusuf Nurkic，聯盟官方也在今（14日）祭出「無限期禁賽處分」，並表示「這次的處分，是在考慮過往Green屢屢在場上犯下不符合體育道德的行為。」
記者張志宇/綜合報導
NBA官方給出這樣的禁賽理由，美媒也點出「聯盟就是因為過往太放任Green，回顧近年發生的暴力事件，包括拳擊Jordan Poole、腳踩Domantas Sabonis、鎖喉Rudy Gobert，此次禁賽恐怖在會是6至7場的禁賽處分。」
《The Athletic》記者Shams Charania透露，「預計聯盟將與金州勇士合作，在重返賽場前，Draymond Green需要達到聯盟要求的標準，屆時才能順利回歸賽場。」勇士球團也隨即和Green的陣營緊急開會，希望能為其提供協助。
雖Draymond Green遭到聯盟禁賽，但《Bleacher Report》記者Chris Haynes指出，此次禁賽並不會影響Green隨隊訓練，Green仍能正常在球館與勇士訓練，但直到符合聯盟表準後，才有資格回歸賽場。
據統計Draymond Green至12-13賽季進到聯盟後，已經被禁賽6次，追平「表弟」DeMarcus Cousins並列聯盟最多，且本次禁賽已經是Green在2023年被禁賽的第4次。
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